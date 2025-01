利菁法國遭鄙視！火大舉中指怒嗆老外

利菁曾在國外餐廳用餐時遭外國人用眼神鄙視。(資料照)

胡御柔/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕「麻辣天后」利菁是許多台灣民眾耳熟能詳的知名主持人,憑藉犀利、直率的風格深受許多觀眾喜愛。近日她在主持節目《后宮歐買尬》中提到,曾在法國的某間餐廳裡用餐時,期間一直遭到一對外國男女投以鄙視眼神,最終她忍無可忍上前嗆聲。

利菁不爽怒比中指。(翻攝自YT)

利菁在節目中坦言自己對法國的印象不是很好,因為每次到法國都會遭到當地人眼神上下打量,回想起某次和3位好友精心打扮在餐廳吃飯,卻有一對坐在遠方的男女外國人不停轉頭用不屑眼光看她,因此在準備裡開時,利菁就假藉補妝怒比中指回擊對方,而那對男女也被嚇到不敢再多看利菁。

利菁上前嗆聲。(翻攝自YT)

不過利菁仍怒火中燒,於是決定上前壓住對方桌上的刀叉,並開嗆「What are you looking at」,接著拍了2下桌子,一邊怒瞪對方一邊離開餐廳,利菁出招壓制對方的舉動,隨即被現場來賓讚爆,「很有氣勢欸」、「這個很厲害」。

