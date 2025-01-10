BOYNEXTDOOR來敲門！清明連假「五股」開唱 購票詳情一次看

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新生代男團BOYNEXTDOOR將帶著第一次巡迴演唱會來台開唱，於清明連假第一天、4月3日在五股的新北市工商展覽中心舉辦，門票將在1月23日開賣。BOYNEXTDOOR曾在去年4月在高雄世運主場館參加拼盤演唱會，當時充滿青春活力的表演和俏皮逗趣的反應就令觀眾為之驚豔，也讓ONEDOOR（粉絲名）引頸期盼專場演唱會。

BOYNEXTDOOR在2023年出道，就在台灣擁有高人氣。（翻攝自官方臉書）

BOYNEXTDOOR由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN及WOONHAK組成，是創始人兼藝人ZICO所在廠牌KOZ ENTERTAINMENT旗下的首個男團。他們在2023年出道，如團名「鄰家男孩」的含義，用不過度修飾與親和舒適的魅力親近大眾，期待透過直率活潑的風格和聽眾產生共鳴。出道同年就憑首張EP《WHY..》的主打歌《뭣 같아（But Sometimes）》獲得音樂節目一位，並在年末數個頒獎典禮上拿下新人獎，以堅強實力與超高人氣在新人輩出、競爭激烈的韓國樂壇站穩腳步。

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BOYNEXTDOOR即將在4月來台開唱。（光尚娛樂（SSU）、尚典娛樂集團有限公司（REG）提供）

BOYNEXTDOOR票價、座位圖。（光尚娛樂（SSU）、尚典娛樂集團有限公司（REG）提供）

此次巡迴演唱會《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’》自去年12月於仁川起跑，兩場演出的門票甫開賣即銷售一空，再度驗證BOYNEXTDOOR紅遍海內外的驚人氣勢。而為了展現團體獨特的原創性，演唱會中表演的歌曲少見地多以原曲展示而非額外重新編曲，成員們對此還感性表示：「是希望讓粉絲們再次感受第一次聽到歌曲的感動」。

BOYNEXTDOOR售票時間。（光尚娛樂（SSU）、尚典娛樂集團有限公司（REG）提供）

此外，BOYNEXTDOOR更在演唱會結尾驚喜宣布將於1月發行新作品回歸歌壇，首張數位單曲《IF I SAY, I LOVE YOU》以離別為主題，不同於人們總是將離別歌曲與悲傷劃上等號的印象，反而用輕快的旋律與自嘲般的歌詞闡述分別後的模樣，成員TAESAN與WOONHAK亦投入歌曲創作，展現了組合獨有的魅力。

BOYNEXTDOOR VIP套票福利。（光尚娛樂（SSU）、尚典娛樂集團有限公司（REG）提供）

儘管歲末年終之際忙碌於各大頒獎典禮、年末特別節目以及自身巡演的籌備練習中，成員們也百分之百堅持要為ONEDOOR們獻上這份大禮，6位大男孩真摯純粹的心意讓粉絲們感動不已，也期待經過巡演歷練後以更加成長茁壯的面貌為台北場帶來精彩難忘的舞台。

《BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN TAIPEI》將於4月3日在新北市工商展覽中心舉辦，演唱會票價為 NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800，另推出限量VIP套票NT$6,800 （含演唱會門票乙張及價值NT$300元之粉絲福利：優先入場資格、會前Soundcheck、VIP限量入場掛繩1組、演唱會限定海報1張及親簽海報抽獎資格），所有購票者皆可獲得演唱會限定海報1張，於3月6日前購買VIP套票且無退票之持票者，更有機會抽限量簽名海報。演唱會門票分兩階段在拓元售票系統進行販售。事先完成登記的ONEDOOR官方會員可於1月20日13點參與會員優先購，一般售票則於1月23日13點開賣。

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