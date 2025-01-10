姚元浩錄影爆衝突 江宏傑突怒吼：背骨仔

〔記者林欣穎／台北報導〕由卜學亮、姚元浩、郭泓志3位擔任領隊錄製《全明星出發吧！》，本週將播出全新第五集《全明星運動會》藍隊領隊錢薇娟、紅隊領隊江宏傑、黃隊領隊郭泓志和孟潔、粿粿兩位隊經理，難得重聚一同出發旅行，進行一段愛與恩怨的旅程。帶隊出發前卜學亮更對著江宏傑、錢薇娟喊話：「希望這次來能化解你們過去的那些恩怨。」

《全明星運動會》黃隊領隊郭泓志（左起）、藍隊領隊錢薇娟、紅隊領隊江宏傑三人同框。（好看娛樂提供）

卜學亮、姚元浩、郭泓志帶著《全明星運動會》藍隊錢薇娟、孟傑、紅隊江宏傑、粿粿暢玩南投，首站就是體驗陶藝DIY手拉坯，江宏傑更是對著死對頭錢薇娟喊話：「錢姐，我覺得我們合併會比較強。」面對敵隊隊長釋出善意，錢薇娟也大方應允說：「來喔！」一起製作陶藝。

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本以為紅藍兩隊一切恩怨都已經成為過去，但眾人到了下一個景點越野車場後，江宏傑看到Go Car直接對著全明星四季冠軍嗆聲：「我這次想要自動地來請戰，第一棒我們兩個，敢不敢？」錢薇娟也不甘示弱地回嗆：「敢啊！」兩人全副武裝的在賽車道上盡全力比賽，最後江宏傑獲得勝利，結束比賽後他立刻脫下安全帽說：「我是江宏傑，我贏了！」錢薇娟則是無奈表示：「今天不是要大和解嗎？」

江宏傑（右）超車首贏錢薇娟。（好看娛樂提供）

此外，曾是紅隊隊長的姚元浩則是窩裡反，拋棄曾經一起比拚賽事的領隊江宏傑，對著藍隊領隊錢薇娟說：「我這次想要嚐嚐冠軍的甜頭，錢姐我可以跟隨妳嗎？」錢薇娟也秒答應：「太棒了！」讓江宏傑忍不住怒吼：「你們這幾個背骨仔（台語）」

而在車上進行真心話大冒險時，看到最重看不重用的選手這題，江宏傑搞笑回答：「第一季的浩哥（姚元浩）。」正在駕駛座開車的姚元浩怒回：「沒有我的話，根本不可能（比賽）到最後面。」

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