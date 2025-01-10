晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BTS要來台灣了！防彈J-HOPE連唱兩天 場地曝光「容納3萬人」

J-HOPE即將來台開唱。（達志影像）J-HOPE即將來台開唱。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團經歷入伍服兵役之後，成員J-HOPE（鄭號錫）暌違5年將來台開唱，於5月24、25日在國立體育大學體育館（林口體育館）連唱2天，他也是首位單飛來台舉行演唱會的成員，已經讓台灣ARMY（粉絲名）摩拳擦掌。

J-HOPE宣布舉行巡迴演唱會，台北名列其中。（翻攝自臉書）J-HOPE宣布舉行巡迴演唱會，台北名列其中。（翻攝自臉書）

J-HOPE在去年10月完成兵役，是BTS中第二位退伍的成員，粉絲們都敲碗舉行演唱會，一解相思之苦。今天（10日）一大早就宣布舉行《HOPE ON THE STAGE》巡迴，228起在首爾連唱3天，接著前往布魯克林、芝加哥等城市，目前遭遇史無前例大火的洛杉磯也在名單當中，盼屆時災情已經好轉。

至於亞洲部分包括馬尼拉、新加坡、雅加達、曼谷、傲們、台北、大阪，台北同樣是連唱兩天，林口體育館一天大約可容納1.5萬人，兩天可吸引3萬人進場，恐怕又將掀起一場搶票大戰，目前台灣主辦單位尚未宣布。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中