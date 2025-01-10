BTS要來台灣了！防彈J-HOPE連唱兩天 場地曝光「容納3萬人」

J-HOPE即將來台開唱。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「BTS」防彈少年團經歷入伍服兵役之後，成員J-HOPE（鄭號錫）暌違5年將來台開唱，於5月24、25日在國立體育大學體育館（林口體育館）連唱2天，他也是首位單飛來台舉行演唱會的成員，已經讓台灣ARMY（粉絲名）摩拳擦掌。

J-HOPE宣布舉行巡迴演唱會，台北名列其中。（翻攝自臉書）

J-HOPE在去年10月完成兵役，是BTS中第二位退伍的成員，粉絲們都敲碗舉行演唱會，一解相思之苦。今天（10日）一大早就宣布舉行《HOPE ON THE STAGE》巡迴，228起在首爾連唱3天，接著前往布魯克林、芝加哥等城市，目前遭遇史無前例大火的洛杉磯也在名單當中，盼屆時災情已經好轉。

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至於亞洲部分包括馬尼拉、新加坡、雅加達、曼谷、傲們、台北、大阪，台北同樣是連唱兩天，林口體育館一天大約可容納1.5萬人，兩天可吸引3萬人進場，恐怕又將掀起一場搶票大戰，目前台灣主辦單位尚未宣布。

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