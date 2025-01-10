洛杉磯野火如末日！希爾頓千金看新聞自家豪宅燒毀心痛發聲 布蘭妮也撤離住家

芭黎絲希爾頓看到新聞報導自家豪宅附近燒毀，非常心痛。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕不是電影情節，美國南加州洛杉磯野火卻讓許多民眾、遊客以「宛如末日」形容看到的景象，許多大明星的住宅也陷火海，希爾頓集團富家千金芭黎絲希爾頓看著新聞拍到她和家人充滿回憶的豪宅被燒毀心痛發聲，今也曝光豪宅燒毀後的景象，好友布蘭妮今也提到自己撤離住家，要花4小時開車才能到達飯店。

布蘭妮談到：「我希望你們一切都好！我不得不撤離家，我要開車4個小時才能到達酒店，大多數人現在甚至可能連手機都不能用！」她也提到過去兩天無法上社群，因為沒有電可以充電，「我剛剛拿回手機！我祈禱你們一切都好，送上我的愛。」

請繼續往下閱讀...

受加州野火影響，芭黎絲希爾頓（右）家中豪宅燒毀，布蘭妮也撤離住家。（翻攝自IG）

另外芭黎絲則談到：「我站在以前的家，那種心碎的感覺真是難以形容。站在這裡親眼所見，我的心彷彿碎成了百萬片！」

芭黎絲希爾頓公開豪宅燒毀景象。（翻攝自IG）

芭黎絲感傷提到：「這棟房子不僅僅是一個居住的地方，它也是我們夢想、歡笑，以及創造家庭最美好的回憶的地方。」她回憶過去在豪宅裡，大兒子菲尼克斯用他的小手創造了她將永遠珍惜的「藝術」，芭黎絲說：「那裡的每個角落都充滿了愛和生命，看著它化為灰燼，真是難以言喻的毀滅性打擊。」

芭黎絲希爾頓心痛公開豪宅燒毀景象。（翻攝自IG）

另外芭黎絲也特別向打火英雄致謝：「感謝所有冒著生命危險撲滅大火的消防員、急救人員和志工。」並喊話打氣：「我們將重建，我們將治癒，我們將比以前更強大。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法