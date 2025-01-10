粉絲齊聚回味羅勃派汀森19歲嫩樣！電影院變霍格華茲同學會

〔記者許世穎／台北報導〕風靡全球的《哈利波特》電影全系列即將首度在台聯映，今年適逢第4集《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年，片商特別加碼上映IMAX版本饗宴影迷，昨晚（9日）更在台北大直美麗華影城舉辦IMAX特映會，該地正巧是20年前的上映影城，吸引許多粉絲穿著魔法學院巫師袍、帶魔杖共襄盛舉，現場宛如霍格華茲同學會。

《哈利波特：火盃的考驗》是羅勃派汀森演員生涯最重要的起點。（華納兄弟提供）

《哈利波特：火盃的考驗》當年在台上映後掀起一波魔法熱潮，不僅創下全台3.5億台幣票房紀錄，IMAX版更有連續上映15週的驚人佳績。該片劇情包含緊張刺激的「魁地奇世界盃總決賽」，與集結歐洲三大魔法學校同台競爭的「三巫鬥法大賽」，絕對都是哈利波特迷心中最難忘的回憶，同時，電影也是男神羅勃派汀森具名的大銀幕處女作，粉絲也能一窺他的青澀模樣。

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當年僅19歲的派汀森憑藉俊俏外型，及帥氣的角色形象吸粉無數，一舉躍升影壇寵兒，後續得以接演《暮光之城》系列、《蝙蝠俠》等賣座鉅片，更遊走於獨立製片與商業大片之間，最新作品則是和《寄生上流》與韓國名導奉俊昊合作的《米奇17號》，《哈利波特：火盃的考驗》可說是他演員生涯最重要的起點，也是粉絲必看之作。

羅勃派汀森（左）在《哈利波特：火盃的考驗》飾演西追。（華納兄弟提供）

此次《哈利波特：火盃的考驗》重映能以IMAX規格感受，勢必是影迷最期待的體驗，而魔法世界大反派「伏地魔」也在本集復活，讓魔法世界陷入危機，正邪之戰正式進入白熱化，成為系列故事中最重要的轉捩點。

《哈利波特》本傳全系列共8部電影，將於1月17日起首度在台聯映，電影預售票熱賣中。購票就有機會獲得電影特典海報，購買《哈利波特：火盃的考驗》IMAX預售票更能獲得20週年限定海報，詳情請洽各大戲院。

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