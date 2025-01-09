寇乃馨結婚15年突後悔沒生小孩！鬆口曝原因竟與「收藏品」有關

〔記者林欣穎／台北報導〕寇乃馨近期受邀上小S的節目聊主題《無用的收藏》，寇乃馨必須在從小到大癡心收藏的幾千件雙子星KikiLala收藏品中，挑選出部份精品上節目展示，因為覺得個個藏品都可愛到難以取捨，而陷入最甜蜜的掙扎中，而她也因為雙子星突然感嘆起有些後悔沒生孩子。

黃國倫、寇乃馨夫妻十分恩愛。（寇乃馨提供）

千挑萬選後寇乃馨決定讓老公黃國倫幫忙搬運滿滿六大行李箱上節目，其中還包括了同為KikiLala愛好者的林志玲送來的親筆信與新年禮物，不料在節目上，一提到是小S的宿敵林志玲送的禮物，當場就被小S打搶開玩笑要送客。

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而日前寇乃馨也力挺好姊妹林志玲的愛心行動大方割愛，一咬牙捐出了近千件的雙子星收藏來義賣，雖然很捨不得，但寇乃馨說：「為了愛，我願意！義賣的成績很好，幾十萬善款都將捐贈給志玲姊姊慈善基金會， 作為發展遲緩兒童的早期療癒經費，也會支持弱勢地區學童的學習圓夢計劃 ，以及推廣兒少的心理健康課程使用 ！」

黃國倫寇乃馨夫婦表示，雖然兩人至今沒有自己生兒育女，但非常樂意把小愛變成大愛，盡力去愛更多世上有需要的孩子們，但寇乃馨也首度承認，最近突然有點後悔沒能生孩子，原來是因為好閨蜜生了一對超可愛的龍鳳胎雙胞胎，讓寇乃馨想起自己青春年少時，曾有過一個夢想：「如果未來生了一對雙胞胎，就要把女兒的髮色染成粉紅色，兒子的頭髮染成藍色，把雙胞胎打扮成雙星仙子。」

雖然是開玩笑的想法，但寇乃馨說，沒辦法拿孩子來扮雙子星她的替代方案是，至少可以訓練老公黃國倫扮演可愛的收藏品，於是黃國倫就在節目上扮成雙子星，回家還得睡在雙子星寢具被子中，是十足的寵妻魔人。

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