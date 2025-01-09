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娛樂 最新消息

柯佳嬿40歲生日坤達忙尾牙 答過年「安太座」紅包加碼：一定要吧！

李沐（左起）、柯佳嬿、詹懷雲出席品牌活動。（記者潘少棠攝）李沐（左起）、柯佳嬿、詹懷雲出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿明天（10日）要滿40歲，她今（9日）出席品牌活動，透露老公坤達因所屬的男團「Energy」從耶誕節就開始忙著接尾牙場，因此生日當天，她計畫跟朋友吃飯慶生，好在坤達懂「生存之道」，早就送上柯佳嬿喜歡的玩偶周邊商品，她提到自己能體諒夫妻倆工作性質，「他也不是故意的，所以我很習慣節日不一定一起過。」

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柯佳嬿被問到今年老公紅包是否加碼「安太座」。（記者潘少棠攝）柯佳嬿被問到今年老公紅包是否加碼「安太座」。（記者潘少棠攝）

只是Energy尾牙滿檔加上海內外演唱會，一整年收入非常可觀，被問到今年老公紅包是否加碼「安太座」，柯佳嬿笑回：「這什麼問題，一定要吧！」但她說金額不重要，沾喜氣就很開心。

柯佳嬿分享對年齡的看法。（記者潘少棠攝）柯佳嬿分享對年齡的看法。（記者潘少棠攝）

面對不惑之年，柯佳嬿保持一貫淡定，她認為許多女生到了30歲都有年齡焦慮，她反倒沒感覺到，「我的30歲到40歲這段時間，有點經濟能力，更瞭解自己，能夠去過自己要的生活。」她指出40歲是另一個新階段，趁著身體健康之際，她要開始把握時間思考接下來想做什麼。

詹懷雲去年因《影后》爆紅。（記者潘少棠攝）詹懷雲去年因《影后》爆紅。（記者潘少棠攝）

此外，詹懷雲去年因《影后》爆紅，今年也會有2齣電影上檔，被問到給家人的紅包是否更大包？柯佳嬿先以「柯式幽默」搶答：「可以先在紅包裡塞一個紙盒，就變很大包，內容物不變。」詹懷雲嘖笑說：「我還在努力，希望一年會比一年大包。」是否會穿紅內褲打麻將？他大方答：「有啊，其實我平常也會穿紅色內褲。」讓柯佳嬿在旁聽聞瞪大眼。

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