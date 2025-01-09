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娛樂 最新消息

許光漢入伍「懇親日探望」？柯佳嬿幽默吐槽1句話

李沐（左起）、柯佳嬿、詹懷雲今一同出席活動。（記者潘少棠攝）李沐（左起）、柯佳嬿、詹懷雲今一同出席活動。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿今和詹懷雲、李沐出席New Balance活動，因許光漢去年入伍當兵，合作《想見你》的老搭檔柯佳嬿曾說許光漢很低調，也沒跟她說，但當時她表示「許光漢懇親日我會去看他」，今再被問有沒有去「懇親」，她指出自己後來才知道現在已經沒有懇親日，還開玩笑說：「講出懇親日的，都是要有一定的年紀才會。」但其實依舊有懇親會，只是許光漢入伍的替代役第258梯次不舉辦懇親會。

柯佳嬿（中）被問起有沒有去許光漢的懇親會。（記者潘少棠攝）柯佳嬿（中）被問起有沒有去許光漢的懇親會。（記者潘少棠攝）

此外，談及即將來到的農曆過年，，詹懷雲和李沐表示自己過年都會穿紅色衣服討吉利，柯佳嬿的巧思是會塗紅色指甲油：「新春期間和親朋好友常有機會上牌桌，洗牌、摸牌的時候，看著自己的手就感覺運勢會很旺。」李沐聽完好羨慕：「我們家規定不能打牌。」

柯佳嬿分享自己春節期間的計畫。（記者潘少棠攝）柯佳嬿分享自己春節期間的計畫。（記者潘少棠攝）

柯佳嬿透露她每年過年前要忙的事情很多，包括大掃除、佈置家裡、買菜、料理等等，最近她迷上燉湯，年夜飯預計自己下廚：「至少準備一半，另一半可能買現成的再加工，像是烏魚子；初一開始才是我享受假期的時候，除了一些親朋好友互相拜訪的行程，天氣好會去登山步道健行或海邊走走，或是窩在家看書追劇陪貓。」

李沐表示今年年夜飯家人打算簡單吃。（記者潘少棠攝）李沐表示今年年夜飯家人打算簡單吃。（記者潘少棠攝）

詹懷雲不忘隔空向媽媽點菜。（記者潘少棠攝）詹懷雲不忘隔空向媽媽點菜。（記者潘少棠攝）

最近正在重拾廚藝的李沐，過年期間是媽媽最好的下手，今年年夜飯打算自己煮火鍋簡單吃，李沐說：「每年過年，我最喜歡看到爸爸媽媽收到紅包開心的樣子 能夠包紅包給他們，感覺也會讓他們安心，知道我過得不錯 。」詹懷雲則是要好好擔任孝順的兒子，「爸媽要做什麼，我就陪他們一起」，但不忘隔空喊話向媽媽下訂單，最想吃到好吃的臘腸跟臘肉。

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