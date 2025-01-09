南台灣小姑娘還沒嫁！蕭玉芬露面變這樣 張秀卿急催婚

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后張秀卿今（9）領軍同門的蕭玉芬、七郎與沈建豪逛春聯大街拜早年，童星出身的蕭玉芬曾是「南台灣小姑娘」的團長，近年復出歌壇，師姐張秀卿更急著幫忙介紹對象。

豪記唱片逛春聯大街活動，張秀卿。（記者陳奕全攝）

張秀卿透露，看著蕭玉芬從小長大，現在變成她的同門師妹，內心特別有感，「我跟她的媽媽跟很好，有如姊妹淘，我也很擔心她的終身大事。」透露曾幫忙她介紹男友，「她很害羞不積極啦，讓我很擔心、她都快變成高齡產婦，希望她趕快嫁出去。」

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豪記唱片逛春聯大街活動；七郎（左起）、張秀卿、蕭玉芬、沈建豪。（記者陳奕全攝）

蕭玉芬發行新專輯《鴛鴦露水夢》，她對於感情事不著急，希望能在歌壇闖出好成績。過往演出經歷豐富的她，分享難忘的表演經驗，曾在舞台遇到槍擊案件。

蕭玉芬透露，當時唱到一半聽見槍聲，隨後所有人尖叫落荒而逃，只能中斷表演。

而張秀卿則有遇到黑道大哥喝醉鬧事的經驗，當下張秀卿心想：「完了，這個人喝醉了」，好在一起表演的陳雷挺身而出，火速上前跟黑幫大哥搏感情，最後順利脫困。

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