趙小僑神還原《微笑PASTA》龐克正妹！隔19年美貌都沒變

趙小僑曾是女團7朵花的隊長，也出演過多部知名電視劇。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星趙小僑曾是女團七朵花的隊長，也出演過多部知名電視劇，包含《王子變青蛙》、《微笑PASTA》等，與老公劉亮佐歷經艱辛求子過程，終於在2年前迎來愛女「典典寶寶」。趙小僑今（9）日突發奇想，還原2006年的劇《微笑PASTA》中她飾演的龐克正妹「Rita」，美貌多年都沒變，令劇迷們驚喜不已。

趙小僑曾在《微笑PASTA》飾演龐克正妹Rita。（翻攝自YT）

趙小僑畫了一個濃豔的煙燻妝，本來預期典典寶寶應該會認不出來，沒想到她一眼就認出。（翻攝自IG）

趙小僑今（9）日曬出裝扮成Rita的過程，只見她畫了一個濃豔的煙燻妝，瞬間變回少女，她化了妝後才跟女兒碰面，本來預期典典寶寶應該會認不出來，沒想到她遠遠的看到趙小僑立刻開心飛奔過去。

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20年過去從少女變成孩子媽，趙小僑感性在配文寫下：「20年後不同的結局」。影片一出，立刻引當年劇迷現身稱讚：「都沒變！太美了」、「完全一模一樣」、「最美媽咪」。

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