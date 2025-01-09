晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長風向大轉彎！ 昔強調「MIT」現稱台灣比不過中國貨

館長陳之漢經常透過直播針砭時事。（翻攝自YouTube）館長陳之漢經常透過直播針砭時事。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢經常透過直播發表自己的意見，加上館長旗下也有不少商品，過去館長賣服裝產品時，特別喜歡強調「MIT（台灣製造）」，沒想到昨（8）日的直播當中，改口稱讚中國製造的羽絨外套品質好、價格便宜，還抱怨在台灣做相同的產品直早會倒。

館長陳之漢表示中國製羽絨服品質不錯，價格又低。（翻攝自YouTube）館長陳之漢表示中國製羽絨服品質不錯，價格又低。（翻攝自YouTube）

相關新聞：中國網紅「嚴大路」認同賴清德驚傳消失  全網展開尋人活動

館長在直播中介紹自家販賣的2025新年福箱，一組價格2588元，內含一件羽絨外套。館長特別強調羽絨外套是中國製造，「你們看這多少成本，做得很差嗎？沒有耶，我們台灣到底要怎樣競爭？」為了表示羽絨外套輕薄，還特別展示羽絨外套可以順利塞進福箱。

相關新聞：（影）蔡阿嘎怒噴蘿拉貪錢80歲還不完 約拳上：打輸免還錢

館長解釋，自己不是幫中國說好話，不過經過他的檢查之後，覺得很神奇，並說：「我如果再這樣做我遲早要倒掉，我一直在台灣這樣做，你們也買不起啦，那個價錢要賣到超高的，我知道我的族群就是這樣，我要做CP（性價比）的」。

轉長陳之漢過去很喜歡強調自己的產品是台灣製造。（翻攝自YouTube）轉長陳之漢過去很喜歡強調自己的產品是台灣製造。（翻攝自YouTube）

館長表示，他並不是要說中國好話，但他經過嚴格品質檢驗後，發現衣服完全沒問題，直呼「天哪！太神奇了！」館長直言，「我如果再這樣做我遲早要倒掉，我一直在台灣這樣做，你們也買不起啦，那個價錢要買到超高的，我知道我的族群就是這樣，我要做CP的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中