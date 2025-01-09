館長風向大轉彎！ 昔強調「MIT」現稱台灣比不過中國貨

館長陳之漢經常透過直播針砭時事。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢經常透過直播發表自己的意見，加上館長旗下也有不少商品，過去館長賣服裝產品時，特別喜歡強調「MIT（台灣製造）」，沒想到昨（8）日的直播當中，改口稱讚中國製造的羽絨外套品質好、價格便宜，還抱怨在台灣做相同的產品直早會倒。

館長陳之漢表示中國製羽絨服品質不錯，價格又低。（翻攝自YouTube）

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館長在直播中介紹自家販賣的2025新年福箱，一組價格2588元，內含一件羽絨外套。館長特別強調羽絨外套是中國製造，「你們看這多少成本，做得很差嗎？沒有耶，我們台灣到底要怎樣競爭？」為了表示羽絨外套輕薄，還特別展示羽絨外套可以順利塞進福箱。

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館長解釋，自己不是幫中國說好話，不過經過他的檢查之後，覺得很神奇，並說：「我如果再這樣做我遲早要倒掉，我一直在台灣這樣做，你們也買不起啦，那個價錢要賣到超高的，我知道我的族群就是這樣，我要做CP（性價比）的」。

轉長陳之漢過去很喜歡強調自己的產品是台灣製造。（翻攝自YouTube）

館長表示，他並不是要說中國好話，但他經過嚴格品質檢驗後，發現衣服完全沒問題，直呼「天哪！太神奇了！」館長直言，「我如果再這樣做我遲早要倒掉，我一直在台灣這樣做，你們也買不起啦，那個價錢要買到超高的，我知道我的族群就是這樣，我要做CP的。」

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