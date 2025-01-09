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娛樂 最新消息

加州野火如「末日大片」！小班撤離、《媽的》潔美李報平安

〔記者鍾志均／綜合報導〕美國加州近日遇上猛烈野火侵襲，好萊塢明星的豪宅也難逃！包括「小班」班艾佛列克、《星際大戰》演員漢米爾、湯姆漢克的兒子查特漢克等明星，全都被迫逃離家園。

電影《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯。（歐新社）電影《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯。（歐新社）

電影《媽的多重宇宙》奧斯卡最佳女配角潔美李寇蒂斯難過發文稱，「我住的社區正陷入火海，這情況太恐怖了」，還說「目前我和家人很安全，但其他人正在失去家園」，呼籲民眾傳遞正確資訊，並祈禱。

於南加州遇上10多年來最嚴重的強風襲擊，乾燥風勢造成多處野火蔓延，目前加州州長及洛杉磯市長都已宣布緊急狀態，估計至少約10萬名洛杉磯居民被迫撤離家園。

「小班」班艾佛列克。（法新社）「小班」班艾佛列克。（法新社）

這場大火讓位於洛杉磯的大明星們逃之夭夭，據外媒報導，小班逃往前妻嘉納家中避難，查特漢克也在IG限動提及，「我長大的地方目前被燒為平地。為帕利薩德祈禱。」

演員詹姆士伍茲也親睹一切，表示「火災發生時，我們正好位於火災的中心，現場一片混亂」，形容像末日景況，周遭每棟房子都著火。

此外，名媛芭莉絲希爾頓位於馬里布的海濱豪宅同樣被大火吞噬，她發文表示正和家人關注新聞，直指「真心為所有受到這場野火影響的家庭祝禱。」

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