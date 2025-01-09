（影）高爾宣當新手爸靠換尿布療癒 奉上「主管級月薪」慰勞媽顧孩

PIZZALI（中）練舞練出好身材。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕高爾宣、PIZZALI和王ADEN後天將錄製《2025 WE ARE 我們的除夕夜》，今練舞時特別受訪，剛成為新手爸2個多月的高爾宣分享自己相當擅長幫寶寶擦屁屁和換尿布，覺得非常療癒，也感謝媽媽都會幫忙照顧，所以每個月都會奉上大紅包當月薪，薪水甚至比一般單位主管還高。

高爾宣忙帶孩子，宣稱來走位的。（記者胡舜翔攝）

高爾宣與老婆芮德在顧孩上沒有特別分配時間，「跟老婆相處滿久，不太會有爭執，都忙著顧小孩。」也說自己主要負責擦屁屁和換尿布，洗澡和餵奶則交由老婆和媽媽負責，「洗澡我現在還不太敢，寶寶太軟了，我怕她撞到頭。」至於未來是否會讓女兒當饒舌歌手？高爾宣開玩笑說：「演藝圈很亂耶！」坦言還是看女兒長大後如何決定，還沒想這麼多，畢竟女兒才2個多月大。

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王ADEN（左）、PIZZALI。（記者胡舜翔攝）

當爸後，高爾宣從孩子身上獲得滿滿成就感，「從洗屁屁、她吃飽、幫她拍嗝，這種很小的成就感會讓我們覺得幸福。」還不忘向現場其他人催生，「當爸後真的滿快樂，我很喜歡。」也不忘感謝媽媽都有幫忙照顧寶寶，「我有付我媽月薪，每個月都給大紅包，主管等級以上的薪水，畢竟顧小孩真的很累。」說完就轉向PIZZALI和王ADEN討紅包，「你們過年會包給我小孩嗎？」王ADEN則霸氣表示：「很多肉麻的話可能沒這麼多時間說，但出錢肯定是可以的，有能力一定貢獻。」

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