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朴成焄不要看！AV版《魷魚》月底上映 片名曝光將來台舉辦見面會

朴成焄在《魷魚遊戲2》演出跨性別人士「趙賢珠」廣受網友關注。（資料照，Netflix提供）朴成焄在《魷魚遊戲2》演出跨性別人士「趙賢珠」廣受網友關注。（資料照，Netflix提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》熱度延燒，演員朴成焄因飾演跨性別人士「趙賢珠」好評爆棚，不料他日前因手滑誤傳「AV版《魷魚遊戲》」封面照引爆爭議，就連導演都忍不住發聲痛斥「作品被毀掉」。而該部A片名稱也曝光，為《鮑魚遊戲2》，演員群還驚見「台灣第一女優」吳夢夢，並宣布要來台宣傳。

《魷魚遊戲2》主演之一的朴成焄日前在IG限動上傳「AV版《魷魚遊戲》」封面，儘管照片火速被刪除，仍被粉絲截圖留存，消息曝光後引發網友怒火，韓網罵聲連連。經紀公司表示，朴成焄看到AV版封面後認為可能有問題，打算截圖下來傳給公司負責人討論，卻失誤手滑上傳。朴成焄本人也強調絕對沒看過相關影片，為此相當自責並深感抱歉

AV版《魷魚遊戲》片名曝光，為《鮑魚遊戲2》月底上映。（翻攝自IG）AV版《魷魚遊戲》片名曝光，為《鮑魚遊戲2》月底上映。（翻攝自IG）

而朴成焄手滑上傳的作品，近日宣布11日將來台舉行見面會，片名為《鮑魚遊戲2》，演員群包含《AV帝王2》日籍AV女神Rae lil black、「台灣第一女優」吳夢夢、艾熙、夏晴子、「暗黑楊丞琳」孟若羽、美國男優Aaron Rock、新加坡DJ蘇櫻花、日本AV演員蘭蘭等，陣容相當龐大。

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