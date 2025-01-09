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娛樂 最新消息

春風為控肉飯從台中殺到彰化！揭與Lulu私下關係

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》由「Lulu」黃路梓茵、阿達、美麗本人主持，曾志偉、網紅Alizabeth娘娘和韓勾ㄟ金針菇擔任評審，比賽來到四搶一，最新一集找來春風見證最後兩強出爐，春風笑說自己很少逛夜市，但上次逛夜市是和Lulu一起，這次上《夜市王》也是因為Lulu熱情邀約，不過為了品嚐美食，春風可以為了一碗控肉飯從台中殺下彰化再開車回來，完全不手軟。

熱愛美食的春風可以為了一碗控肉飯從台中殺去彰化。（緯來提供）熱愛美食的春風可以為了一碗控肉飯從台中殺去彰化。（緯來提供）

春風愛吃美食，私下很少逛夜市原因竟是「怕麻煩」，他坦言一到夜市路人粉絲紛紛要拍照，不是因為太紅的問題，而是不好意思拒絕源源不絕要合照的人潮。他強調即便逛夜市遇到熱情的粉絲請客，一定會付錢，絕不會凹人家。

主要生活圈在台中的春風也說自己平常就是混跡一中商圈，除了為家鄉的夜市加油外，也喜愛夜市裡的各種小吃，從牛排、飲料到木瓜牛奶、冰淇淋樣樣都吃。

春風對夜市參賽選手致敬。（緯來提供）春風對夜市參賽選手致敬。（緯來提供）

至於問起這次擔任飛行嘉賓「評審的評審」心情如何？他笑說上次最後一次逛夜市是和Lulu一起錄製實境節目，加上兩人本來就熟，所以當Lulu開口邀請時，他二話不說就答應：「Lulu叫我來的啦，問我要不要來節目吃東西，其實我真的不知道是要來當評審，以為只是單純來吃夜市美食。」不過對於美食挑嘴的程度，春風可是一點都不含糊，私下的他可以為了一碗控肉飯，從台中驅車南下彰化一飽口福。

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