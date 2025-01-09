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42歲曾莞婷生了？深夜突PO嫩嬰照嗨喊「家裡新成員」

42歲曾莞婷突曬出嫩嬰照片，令網友們驚喊「什麼時候生的？」。（翻攝自IG）42歲曾莞婷突曬出嫩嬰照片，令網友們驚喊「什麼時候生的？」。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲女星曾莞婷近期以台劇《影后》潘茵茵一角深受觀眾喜愛。時常在社群跟粉絲分享生活的她，昨（8）日深夜突然在Threads曬出一系列嫩嬰照片，令網友們驚訝不已「什麼時候生的？」。

曾莞婷經紀人回應，嬰兒是曾莞婷長駐泰國表弟的小孩。（翻攝自Threads）曾莞婷經紀人回應，嬰兒是曾莞婷長駐泰國表弟的小孩。（翻攝自Threads）

曾莞婷深夜突發文曬出嬰兒照，配文寫下：「我們家的新成員，歡迎你，太可愛了」，照片中的小孩皮膚白皙、五官清秀，正閉著眼睛睡得很香甜。引不少網友猜測寶寶是不是她生的，紛紛留言：「怎麼都沒看到肚子就生了」、「恭喜你」、「怎麼突然就有小朋友了」。

不過據《ETtoday星光雲》報導，曾莞婷經紀人代為回應，寶寶是曾莞婷長駐泰國表弟的小孩，是台泰混血兒，雖目前還在泰國，但曾莞婷已經訂好家族旅遊要去探親了，更開心表示「我們家很久沒有小baby了，所以很興奮」。

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