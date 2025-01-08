趙露思恐無望解約銀河酷娛 知情人士曝最慘下場

中國女星趙露思目前身心狀況不佳，全面停工。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思被爆出身心狀況不佳，目前全面停工。本人也發文證實自己有憂鬱傾向，甚至遭到老闆暴力。目前經紀公司「銀河酷娛」僅發簡短貼文回應，表示會與趙露思女士站在同一線，公司會將趙露思的健康放在第一位。

然而，有中國媒體出來分析，認為這場戰爭的成敗已經很明顯，趙露思目前拿不出遭到毆打的實質性證據，也不想賠付解約金，再加上「銀河酷娛」的聲明中有提及：「靜候歸來」，非常明顯公司還不打算放走趙露思，只是強調會把她的健康放在首位。如果趙露思真的想離開經紀公司，恐怕只剩「退出娛樂圈」這個選項。

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「銀河酷娛」在元旦當天先後發出兩則貼文表示「靜候歸來」，知情人士指出聲明看似友善，但實則態度強硬。（翻攝自微博）

外傳趙露思與「銀河酷娛」的經紀合約可能長達12年，事已至此，她可能已無心跟公司繼續合作，也有知情人士指出「銀河酷娛」的聲明看似友善，但實則態度強硬，字裡行間都在斬斷趙露思想解約的念頭，展現高超的公關技巧，不僅能避開指責，還可保持公司的良好形象，就目前局勢來看，趙露思恐怕無望解約。

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