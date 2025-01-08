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娛樂 最新消息

夏語心交往5年撇婚頭 替納豆、依依證婚被拱：敢不敢一起？

康茵茵、夏語心驚喜獻花捧場李明川新歌聯名。（記者潘少棠攝）康茵茵、夏語心驚喜獻花捧場李明川新歌聯名。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「全糖系男聲」李明川第三首單曲《不可思議愛上你》推出聯名下午茶，一起主持網路節目《玩美心計》與他擁有神默契的康茵茵、夏語心，今（8日）專程獻花捧場，而夏語心早前為納豆、依依證婚，鬆口和交往5年的游先生不急婚。

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夏語心今被問及戀情，笑說外界總稱他另一半為「富商」，讓她經常開玩笑：「我都說他身負重傷。」希望外屆稱呼游先生即可。小倆口早前擔任納豆、依依證婚人，一度被拱「敢不敢順便一起？」她趕緊笑撇先不要，表示兩人交往5年幾乎24小時黏在一起，有沒有完婚似乎沒差別，至於是否先有後婚？她強調：「我是不擔心，很注意這件事（避孕）」。

康茵茵（左）保護另一半，對外堅持單身。（記者潘少棠攝）康茵茵（左）保護另一半，對外堅持單身。（記者潘少棠攝）

前陣子剛當完愛雅婚禮伴娘的康茵茵坦言，過去對結婚沒有嚮往，但對婚禮有夢幻泡泡，嚮往滿場花海，賓客取悅她，每每身邊朋友結婚都會將小細節筆記下來，她笑言女藝人婚禮不可能自己出來接捧花，一定要用抽繩子，他被李明川笑沒抽到愛雅捧花「臉歪了一下」，趕緊澄清：「我真的還好，沒有一定要做這件事情。」她也提到自己對戀情保護，「我一直都是維持同一個說法，就是結婚以前都是都是單身，如果有對象我還是會想要保護他，沒有的話也就是就是單身。

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