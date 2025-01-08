「花邊教主」霸凌有模式？巴爾多尼律師再反擊 稱將公開所有證據

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）狀告合作電影《到我們為止》（It Ends with Us）的導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾，雙方各執一詞，引爆熱議。巴爾多尼的律師再度反擊布蕾克的新聲明，這場涉及兩方的法律訴訟和名譽爭奪戰，已經吸引了業界的高度關注。

布蕾克萊芙莉（左）和《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼互告越演越烈。（資料照，索尼影業提供）

事件起因為布蕾克在2024年12月20日的原始訴狀中指控《到我們為止》導演兼聯合主演巴爾多尼在片場對她進行性騷擾，並在事後策劃了一場報復性的抹黑行動。《紐約時報》的一篇報導詳述了這些指控，並公開了一些巴爾多尼的公關和危機處理團隊之間的爆炸性訊息內容。

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巴爾多尼的律師布萊恩弗萊德曼（Bryan Freedman）於週二（7日）回應《好萊塢報導者》時表示「我們有證據」，被認為可能是對為了即將提出的反訴做準備，「布蕾克萊芙利指控賈斯汀巴爾多尼操縱媒體，這種說法充滿諷刺，因為她的團隊在正式提交訴狀之前，就已經將經過嚴重篡改的文件提供給《紐約時報》，並發動這場惡意攻擊」

《到我們為止》導演兼男主角之一的賈斯汀巴爾多尼再度透過律師反擊。（資料照，索尼影業提供）

布萊恩表示：「我們將公開所有證據，這些證據將展示她霸凌和威脅接管電影的模式，這一切都不足為奇，因為她一如既往地利用他人傳遞威脅並以霸凌手段達成目的。我們有所有的證據，還有更多。」此回應主要是針對布蕾克法律團隊於週一發表給《時人》的聲明，後者指責巴爾多尼團隊試圖通過媒體分散注意力並進行攻擊，並將此類行為描述為典型的手段，用於抹黑性騷擾受害者。

當時布蕾克的律師聲明中寫道：「這並不是因『創意分歧』引起的『爭端』，也不是『他說/她說』的情況，正如萊芙莉女士的訴狀中所述，我們將在訴訟中證明，Wayfarer Studios （巴爾多尼的製片公司）及其相關人員因萊芙莉女士試圖保護自己和片場其他人，進行了非法的報復性公關操作。他們對這起訴訟的回應，則是自訴狀提交後對萊芙莉女士進行更多攻擊。」

布蕾克萊芙莉控訴拍攝《到我們為止》時的一連串遭遇。（資料照，索尼影業提供）

布蕾克的聲明中也提到：「分散針對這類不當行為的指控的典型策略是『指責受害者』，暗示他們邀請了這些行為、引發了問題、誤解了意圖，甚至撒謊。另外一種典型策略則是顛倒受害者與加害者，並聲稱加害者才是真正的受害者。這些概念讓對嚴重不當行為的指控變得正常化、平庸化。最重要的是，媒體聲明無法作為對萊芙莉女士法律指控的辯護。我們將繼續在聯邦法院推進她的訴求，在那裡，法律規則而非誇張言論和威脅，將決定誰能勝訴。」

布蕾克上週在紐約聯邦法院追加了一項訴訟，指控巴爾多尼及其公關團隊策劃了一個複雜的多層計劃，以報復她揭露片場性不當行為的行動，從而破壞她的聲譽。訴狀中列明了巴爾多尼、他的電影製作公司Wayfarer，以及兩名公關代表梅麗莎納森（Melissa Nathan）和珍妮佛阿貝爾（Jennifer Abel），後兩人被指協助主導了這場旨在詆毀布蕾克的行動。

布蕾克的律師在聲明中表示，她在公開指控巴爾多尼及其公關團隊的不當行為後，遭受了「進一步的報復和攻擊」，「Wayfarer及其相關人員因她舉報性騷擾和工作場所安全問題，違反了聯邦和加州法律，對她進行了報復。」

在眾多指控中，布蕾克表示巴爾多尼曾試圖在未經她同意的情況下，加了一場露骨的性愛場景，要求她的角色在鏡頭前達到高潮。她還指控巴爾多尼詢問了她和丈夫萊恩雷諾斯的私人感情細節、他和製片傑米希斯（Jamey Heath）施壓要求她進行一些原本不在劇本中的表演。此外，她還指控希斯和巴爾多尼多次未經允許進入她的妝髮休息室，當時她正在更衣。布蕾克表示，她多次試圖提出關於巴爾多尼和希斯不當行為的擔憂，但這些報告往往未被調查。

而巴爾多尼上週對《紐約時報》提起了一項2.5億美金（約台幣82.175億元）的誹謗訴訟，指控該報與布蕾克合作，選擇性地挑選事實，給讀者留下了對某些短信交流不準確的印象（例如省略了一則簡訊中提到布蕾克曾在哺乳期間邀請巴爾多尼進入她的休息室）。

律師弗萊德曼當時表示：「在這場由布蕾克萊芙莉和她的團隊完全策劃的惡毒抹黑行動中，《紐約時報》屈服於兩位好萊塢不可觸碰的權貴的意願與操控，無視曾經賦予該報名譽的新聞從業道德，使用經過篡改和操控的簡訊，並故意省略那些與他們選定公關敘事相矛盾的短信內容。」

他補充說：「通過這樣做，他們預先決定了故事的結果，協助並慫恿了一場旨在重塑萊芙莉自我導致的岌岌可危的公眾形象的公關抹黑行動，同時對抗在線社群中對她自然產生的批評聲浪。這其中的諷刺意味，實在令人玩味。」

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