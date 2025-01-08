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娛樂 電影

玄彬、孫藝真《愛的迫降》電影版登台！北韓軍官換他演

〔記者廖俐惠／綜合報導〕玄彬、孫藝真定情作《愛的迫降》再度來襲，將以《愛的迫降：旗艦版》音樂劇電影型態登台，男主角由李奎炯挑樑化身北韓帥氣軍官「利正赫」，飆嗓甜蜜開撩「韓國音樂劇女王」金勵鴛，共譜2025開春最浪漫的音樂戀歌。

《愛的迫降：旗艦版》男主角由「小迷糊」李奎炯化身北韓帥氣軍官「利正赫」。（甲上娛樂提供）《愛的迫降：旗艦版》男主角由「小迷糊」李奎炯化身北韓帥氣軍官「利正赫」。（甲上娛樂提供）

提到經典韓劇《愛的迫降》就令人想起韓國「世紀CP」玄彬、孫藝真的夢幻愛情，從官宣戀愛到結婚生子，是將韓劇浪漫活成日常的神仙眷侶。《愛的迫降：旗艦版》改編自同名韓劇，將16集情節濃縮成2.5小時精華旗艦版音樂劇，透過大銀幕公演，讓台灣觀眾不用飛韓國也能沉浸式感受音樂劇視聽覺饗宴，宛如親臨首爾現場。此版卡司由主演《機智牢房生活》並活躍於音樂劇領域的李奎炯、「大學路（韓國藝術劇場區）最忙碌女演員」金勵鴛聯手主演，搭配出身自團體擁有絕佳歌唱實力的韓勝允、宋主喜，高顏值卡司加上動聽迷人嗓音，浪漫魅力席捲萬千觀眾，是巡迴海外的超人氣音樂劇，口碑盛讚，場場爆滿。

李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》飾演帥氣耿直的北韓軍官利正赫，被讚譽是任何角色都能駕馭的天才型演員。（甲上娛樂提供）李奎炯在《愛的迫降：旗艦版》飾演帥氣耿直的北韓軍官利正赫，被讚譽是任何角色都能駕馭的天才型演員。（甲上娛樂提供）

金勵鴛在《愛的迫降：旗艦版》中飾演尹世理，以穩定紮實歌唱實力和輕鬆自如的高音聞名。（甲上娛樂提供）金勵鴛在《愛的迫降：旗艦版》中飾演尹世理，以穩定紮實歌唱實力和輕鬆自如的高音聞名。（甲上娛樂提供）

李奎炯以《機智牢房生活》劇中反差萌模樣獲得「小迷糊」封號走紅，其後在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中展現飽受喪妻之痛的深情真摯演技，更在《Voice 4》精湛詮釋多重人格殺人魔，演技大爆發，被讚譽是任何角色都能駕馭的天才型演員。主要以音樂劇為演藝重心的李奎炯，代表作有韓國年度票選冠軍原創音樂劇《光的來信》、搖滾音樂劇票房神話《搖滾芭比》等，2018年他曾以《光的來信》到台中進行海外首演，締造4場演出全售罄的亮眼票房紀錄。

金勵鴛在《愛的迫降：旗艦版》中飾演南韓財閥繼承人尹世理。（甲上娛樂提供）金勵鴛在《愛的迫降：旗艦版》中飾演南韓財閥繼承人尹世理。（甲上娛樂提供）

音樂劇《愛的迫降：旗艦版》濃縮電視劇精華，描述南韓財閥繼承人尹世理（金勵鴛飾）測試飛行傘時被捲入意外的風暴，被迫降落在北韓，遇上帥氣耿直的北韓軍官利正赫（李奎炯飾）。正赫默默守護身處異鄉的世理，謊稱世理是他的未婚妻，私下和第五中隊的隊員合力展開「Seri's Return」計畫，試圖送世理回南韓，過程中發展出一段跨越國界又不可思議的浪漫愛情故事。

韓國音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，由李奎炯（前排左）、金勵鴛及韓勝允（後排左）、宋主喜聯手演出。（甲上娛樂提供）韓國音樂劇《愛的迫降：旗艦版》首度空降台灣大銀幕，由李奎炯（前排左）、金勵鴛及韓勝允（後排左）、宋主喜聯手演出。（甲上娛樂提供）

《愛的迫降：旗艦版》將於1月25日起農曆春節期間台灣大銀幕限定公演，其中全台「搶先迫降場」為豪華精裝套票，預計下週五1月17日中午12點在威秀影城開賣，大年初三至初五（1/31~2/2）三天還將推出限定公演場，場次及售票相關訊息下週即將公布，更多資訊請追蹤甲上娛樂和威秀影城粉絲團。

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