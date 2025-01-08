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王星發聲證實淪豬仔 曝脅迫內幕「還有50人受困」

王星流出被剃光頭照片，外界一度以為他是被騙到泰緬成為豬仔。（本報資料照）王星流出被剃光頭照片，外界一度以為他是被騙到泰緬成為豬仔。（本報資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國藝人王星赴泰拍戲驚傳失蹤，7日泰國警方表示找到王星，並公開他剃光頭照片，由於曾載過王星司機表示他是自己攔車，並使用翻譯軟體談好車資從機場到泰緬邊境，懷疑他並非被拐騙，而是自願赴泰緬。

王星3日凌晨前往泰國拍戲，中午傳出失聯，疑遭詐騙集團綁架到緬甸，他在7日被找到，頂著光頭稱安全無虞，並隨警方回到曼谷，並說自己遭欺騙前往表演，實際被關了起來，更驚爆：「同棟樓裡還有50個中國人受困。」

相關新聞：男星失蹤泰緬邊境3天「找到人了」 泰國電視台發聲：自願去的

而王星女友是在微博表示，王星3日抵達曼谷後，告知被劇組人員接走便消聲匿跡。泰國警方也掌握王星行蹤，發現他3日凌晨在泰國素萬納普機場上了一輛轎車，隨後才失聯。

相關新聞：「非豬仔」王星事件大翻轉？  用翻譯軟體談車資

回到曼谷的王星接受泰媒訪問時透露，是被騙來從事表演工作，抵達之後就被關進一棟建築物，裡面還有50個中國人，大家被逼練習打字，疑似涉及電信詐騙活動。



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