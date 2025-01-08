恭喜！洋蔥和愛情長跑13年女友結婚 馬上爆出重磅喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕本土天團玖壹壹成員洋蔥上月4日和愛情長跑13年的圈外女友登記結婚，近日再傳新喜訊，宣布開設製作公司「一條龍有限公司」推出公司創業作，由歐吉虎、悟飛Luffy、U:NUS成員高胥崴、SheATH和Gambler，一起合作的正能量台饒新歌〈CELEBRATE〉。洋蔥更透露：「歐吉虎的特色就是詞曲能力非常厲害也能夠幫人寫歌，他基本上就是一條龍的總經理。」

洋蔥上月4日登記結婚。（一條龍提供）

公司創業作〈CELEBRATE〉歌曲分享對自我實現和內心力量的慶祝，並藉由歌曲氛圍激勵粉絲，洋蔥表示：「悟飛Luffy的唱腔很獨特，配上他獨有的低音auto tune讓人一聽就知道是他的歌；胥崴基本上顏值唱功超頂級；SheATH是饒舌團體Multiverse 其中一員，覺得他們的表演很炸，這首歌每個人剛好都在自己重要的角色，缺一不可。」

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歐吉虎是「一條龍」總經理。（一條龍提供）

歐吉虎也透露新公司成立原因，「創作上我們都是自己歌曲的創作者，對於自己的作品都有自己強而有力的堅持和特色，於是和洋蔥與混血兒娛樂的老闆們成立新的音樂製作公司『一條龍有限公司』，將我們的想法和創作力運用在更好的地方，替有需要的人打造屬於自己的音樂作品。」

歐吉虎、悟飛Luffy、U:NUS成員高胥崴、SheATH和Gambler推出台饒新歌〈CELEBRATE〉。（一條龍提供）

對於老闆洋蔥，歐吉虎感謝對方一路支持，「特別是在做音樂作品的部分，他都會給大家適當的建議，監督我們每個人的作品都可以有一定的水準讓外界評斷端，感謝老闆只要想法點子很好，他都會無限支持。」

Gambler也大讚洋蔥是好老闆，他回憶剛簽進公司時，看到老闆洋蔥就跟他說蔥哥你好，「結果他回我翔哥你好，我整個愣住，就覺得這個老闆好有趣超酷、好沒有架子，相處起來很自在，也希望未來有機會可以請洋蔥老闆製作我的音樂或是合作。」

對於此次合作，高胥崴更許願組成台饒聯盟創作更多歌曲回饋粉絲，提到2025年的工作計劃，他說：「相信2025的自己能涉略多種領域，例如：戲劇、主持、歌手等…，為自己成為全能偶像打下良好的地基！」而提到MV拍攝時，高胥崴說：「以往都是一人對嘴其他團員耍帥，想不到這次參與饒舌歌手的拍攝相當不一樣，一個人在對嘴其他人在聊天，非常的自在卻又不失美感，讓我非常佩服！」

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