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嗨唱「5678單親媽媽」被炎上 啦啦隊女神道歉了：沒深思熟慮

夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員盼盼。（翻攝自IG）夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員盼盼。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣職籃大聯盟福爾摩沙夢想家4日對上桃園台啤永豐雲豹，啦啦隊「Formosa Sexy」為了干擾雲豹球員高錦瑋罰球，竟大唱「5678單親媽媽」，引發爭議。對此，夢想家球團啦啦隊女神「盼盼」周乙盼道歉了。

夢想家啦啦隊Formosa Sexy經常罰球干擾，這次他們大唱抖音神曲愛你真的梅辦法，其中歌詞「5678單親媽媽、5678不同爸爸」，除了歧視女性及重組家庭之外，也等於是往育幼院長大的高錦瑋傷處再捅刀，引起網友和球迷不滿。

高錦瑋。（資料照）高錦瑋。（資料照）

對此，夢想家球團發出聲明道歉，表示Formosa Sexy於4日對戰桃園台啤永豐雲豹賽事上，第四節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不加，深感抱歉。

盼盼也在IG限時動態發文，針對干擾罰球時鬧出的風波道歉，「真的很對不起這次發生的事情讓大家感到觀感不好，成為啦啦隊至今一年多的時間，我都知道自己有很多很多需要學習的地方」，並表示此次干擾罰球時，未經深思熟慮、沒有實際研究下使用，才知道歌詞存在爭議，「是身為啦啦隊的我很大的疏失，真的非常抱歉，未來在應援的時候我會更加謹慎，也在這次的事件得到教訓，跟大家鄭重的對不起」。

盼盼發限動道歉。（翻攝自IG）盼盼發限動道歉。（翻攝自IG）

而高錦瑋昨晚也在社群回應：「謝謝大家的關心！我很專注於球場，所以不會放在心上，不管是努力加油的人還是認真打球的人，我相信只要能更有意識的做好各自的角色，每一次的學習和調整都會使這個環境更進步，希望大家都可以越來越好。」

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