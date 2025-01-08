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苦苓酸陳智菡是臥底 再嗆不是普通沒常識

民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照記者林哲遠攝）民眾黨立院黨團主任陳智菡。（資料照記者林哲遠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案被起訴，柯昔日學生許富舜醫師近日爆出曾見到不明來源的錢被柯帶回家；時任柯選戰募款委員會執行長鄭淑心前天再披露，2014年她所募到錢都親自交給柯妻陳佩琪，民眾黨立法院黨團主任陳智菡揚言提告。對此，作家苦苓昨發文表示，現在煞車還來得及，陳智菡妳「串供」（壁爐說的）害阿北就算了，難道還要打官司害夫人嗎？

相關新聞：陳智菡揚言提告許富舜、鄭淑心 苦苓：真懷疑妳是來「臥底」

苦苓接著還2度發文，嘲諷陳智菡果然不是普通的沒常識，他說：「柯文哲都已經承認拿部分去買股票了，你怎麼還有辦法幫他全額捐款？又怎麼證明捐款的錢是來自木可那450萬呢？用侵佔來的錢去捐款就不犯法了嗎？」

作家苦苓。（翻攝自苦苓臉書）作家苦苓。（翻攝自苦苓臉書）

苦苓表示，陳智菡護主心切，揚言陳佩琪要對指稱柯文哲搬錢回家的許富舜和鄭淑心，提出加重毁謗告訴，刑事告訴，提告人要負舉證責任，陳佩琪要如何證明這兩位「沒有看過」柯文哲搬錢回家？陳佩琪贏面很小，就算柯文哲搬前回家有正當理由（鬼扯的來不及匯款），那也證明兩人所述為真，陳佩琪更沒有贏面。

相關新聞：檢廉調查陳志銘將京華城資料交陳智菡 晚上還與柯文哲討論對策

苦苓指出，就算陳佩琪厲害到可以證明他們兩個人不可能看到柯文哲搬錢回家，那也是公眾人物可受公評之事，誹謗罪未必就會成立，一旦檢察官開始調查，兩人不得不拿出真憑實據，甚至有更多證人出面指證，那麼陳佩琪豈不是自打嘴巴？

最後苦苓警告陳智菡：「妳真的要這樣害夫人嗎？如果為了洗刷清白，頂多告一個民事侵權就好了：舉證責任在對方，舉得岀來妳只是敗訴、不會被告；舉不出來的話，妳就洗刷冤屈，還可以得到一筆小小賠償，不無小補，但現在煞車還來得及，陳智菡妳「串供」（壁爐說的）害阿北就算了，難道還要打官司害夫人嗎？如果不是確定妳一向很沒常識，真的會懷疑妳是來臥底的。」

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