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不只邱軍！宋少卿5度酒駕、林曉培無照撞死女護士引公憤

邱軍因駕車肇事逃逸致死遭羈押禁見。（本報資料照）邱軍因駕車肇事逃逸致死遭羈押禁見。（本報資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手邱軍唱紅《運轉人生》、《愛不愛我》等歌曲，上個月27日涉酒駕撞死一名計程車司機肇事逃逸，7日被裁定羈押禁見2個月，除夕無法回家圍爐，其實藝人酒駕並非頭一遭，資深相聲演員宋少卿曾5度酒駕被逮，歌手林曉培更無照酒駕撞死一名女護士。

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宋少卿2003年酒駕撞到路邊車子後逃逸，30小時後才登門道歉和解，但否認喝酒；隔年又衝撞路邊轎車，倒頭呼呼大睡，經酒測高達0.81， 2018年和2020年則因為不讓代駕知道家在哪裡，被媒體拍到從自家巷口自行接手開回停車場，同樣構成酒駕行為，2021年５度酒駕被逮，重創演藝形象。

宋少卿、林曉培都因酒駕重創演藝事業。（資料照）宋少卿、林曉培都因酒駕重創演藝事業。（資料照）

歌手林曉培則於2007年與友人在夜店狂歡，無照酒駕撞死一名女護士，當時酒測值高達1.1，不但害了自己也導致護士家庭破碎，被家屬痛斥「殺人兇手」，演藝事業一度被迫中斷。

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通告藝人洪其德則在屏東墾丁二度酒駕被抓，當時他撞死洗碗婦酒測值高達1.28，雖下跪道歉仍不被家屬接受。

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