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小S傳肝臟拉警報！ 突宣布戒酒內幕曝光

小S去年11月自曝戒酒已1個多月。（翻攝自IG）小S去年11月自曝戒酒已1個多月。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣去年11月宣布戒酒，被粉絲吐槽「真的跟酒精鬧翻了嗎？回不去了？」對此，小S回應：「發現在一起太久，只有彼此傷害！也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死。」

相關新聞：健康網》改善脂肪肝還能逆轉糖尿病！ 醫授5招降低內臟脂肪

但據最新消息，有知情人士爆料小S去年底經健檢後，發現身體脂肪肝有問題，加上長久以來的失眠困擾，最後在聽從醫師建議下，才下定決心戒酒，小S的真正想法：「一切都是為了健康著想。」

小S近來常在家中熱舞健身。（翻攝自IG）小S近來常在家中熱舞健身。（翻攝自IG）

去年11月，小S曾激曬一段在家中與老師熱舞健身影片，影片中她身穿短版背心搭配紅色緊身褲，隨著音樂扭腰擺臀，她寫下：「跟酒精鬧翻後的第一支舞。」讓大批粉絲相當吃驚。

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對於網友好奇詢問「真的鬧翻了嗎？回不去了嗎？」小S幽默回應：「發現在一起太久，只有彼此傷害，也許有一天和好，但希望是珍惜、享受跟它在一起的時刻，而不是忘光光，隔天想死」，當時她也透露：「已經冷戰1個多月了。」似已戒酒1個多月，當時引起不少討論。

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