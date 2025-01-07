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娛樂 最新消息

邱軍撞死運將 照後鏡斷裂、擋風玻璃碎裂卻稱「以為撞到石頭」

基隆檢警查扣邱肇事時駕駛的車輛發現，邱車右側照後鏡斷裂、擋風碎裂程蜘蛛網狀，研判案發當時衝撞力道極大。（記者林嘉東攝）基隆檢警查扣邱肇事時駕駛的車輛發現，邱車右側照後鏡斷裂、擋風碎裂程蜘蛛網狀，研判案發當時衝撞力道極大。（記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆檢警偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，連日來馬不停蹄蒐證，從查扣邱軍的肇事車輛照後鏡斷裂、擋風玻璃碎裂程度研判，案發當時衝撞力道極大，明顯有撞到人，李姓運將疑被邱軍的車輛撞及後彈飛、墜落後撞上玻璃可能性大，並非邱到案時所稱「以為撞到石頭」，全案朝邱酒駕肇事逃逸致死罪方向偵辦。

基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，7日下午以邱軍涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院晚間獲准將邱羈押禁見。（記者林嘉東攝）基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，7日下午以邱軍涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院晚間獲准將邱羈押禁見。（記者林嘉東攝）

基隆地檢署偵辦歌手邱軍肇事逃逸致死案，承辦檢察官劉星汝7日下午傳喚邱到案，釐清他肇逃經過與肇事前是否飲酒；檢察官偵訊近3小時後，認定邱涉犯肇事逃逸罪、過失致死罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡及勾串證人、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院漏夜召開羈押庭，晚間10時許裁准將邱軍羈押禁見。

據指出，檢方偵訊時，逐一釐清邱肇事前去過哪些地方，見過哪些人，在哪間餐廳用餐，用餐時是否飲酒，以及肇事後的行車路線，隨後出示警方於案發後查扣邱軍車輛的採證照片，照片顯示邱車右側照後鏡整個斷裂，擋風玻璃右上方甚至出現蜘蛛網狀碎裂，明顯有撞到人的跡象，且撞擊力道極大，才會產生如此嚴重的撞擊痕跡，且經比對死者身體外傷後，研判死者遭撞飛彈起後，再撞及擋風玻璃，但邱堅稱不知道撞到人，以為撞到石頭，肇事前沒有飲酒。

據悉，檢方傳喚邱到案前，調閱邱肇事前所有可能的行車路線，以車追人，設法拼湊出邱案發前的去處，再「溯源」追出他在哪裡開的車，以及開車前到過哪些地方，當晚跟誰在哪吃飯，用餐時是否有飲酒，吃完飯後取哪裡取車、開車，努力找尋證據中，全案朝酒駕肇事逃逸致人於死方向偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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