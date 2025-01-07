呂良偉拍戲不問角色！《誤判》演毒梟 導演甄子丹沒在客氣

呂良偉在《誤判》演毒梟。（華映提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕甄子丹自導自演電影《誤判》上映至今口碑延燒，全台賣破1700萬佳績，還引出甄子丹本尊「海巡」回覆網友留言；片中呂良偉，鄭浩南及劉江等老戲骨獲甄子丹親自邀請為電影增色，各自繳出精彩表現。

甄子丹的多年好友呂良偉二話不說，據知沒有劇本，也不知道演什麼角色就答應客串，結果後來才知道是演出手狠手辣的大毒梟；片中呂良偉將聲音弄得沙啞的，顯得殺氣騰騰。

請繼續往下閱讀...

呂良偉與甄子丹早年在電視台演出時便建立好交情，兩人合作的《導火線》讓觀眾難忘，他更接連在《怒火》及《天龍八部之喬峰傳》客串，另外型男鄭浩南也在片中扮演販毒大老闆，穿著潮牌賣毒品，殺人不眨眼，同樣搶戲。

拍攝時，甄子丹面對兩位好朋友是嚴格要求，即使只有幾場戲，仍希望全力以赴，他在拍攝現場一旦對他們的表現不滿意，也會很直接說明調整，讓鄭浩南笑說壓力很大，呂良偉則了解好友求好心切，全力配合。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法