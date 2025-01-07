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學長給一大筆錢紓困！柯叔元難忘懷：一輩子珍惜

柯叔元高中時曾碰上情義相挺的好友。（華視提供）柯叔元高中時曾碰上情義相挺的好友。（華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕柯叔元等人主演的華視、東森超視戲劇《阿榮與阿玉》收視創佳績，戲裡談到逐夢路上的挑戰與支持，柯叔元回憶自己高中時期，「有位學長在我遭遇挫折時，二話不說匯了一大筆錢給我。」這份無私情誼令他深受感動，直言值得用一輩子珍惜。

談到親人對夢想的支持，張睿家表示：「這些支持就是我最大的動力。」他提到每次新作宣傳時，家人總會號召親友支持，或關心他的工作進展。黃新皓則分享母親對他到外地求學的全力支持，母親不僅擔心他吃苦，還特意給了一筆錢，而他則將錢存下，定期帶家人遊玩。他感慨地說：「家人的支持是我堅持下去的最大力量。」無論是朋友的無私幫助，還是家人的真摯陪伴與鼓勵，這些溫暖的支持，都成為他們追夢路上不可或缺的助力。

韓瑜在《阿榮與阿玉》劇中經營餐廳。（華視提供）韓瑜在《阿榮與阿玉》劇中經營餐廳。（華視提供）

另外，韓瑜表示事先規劃會比較安心，她還補充說：「旅行一定要有好朋友相伴，特別是當他們帶頭瘋玩時，樂趣真的會加倍！」不同的旅行風格，展現出各自的個性，但無論選擇如何，享受當下、從中找到平衡與快樂，才是旅行最珍貴的意義。

柯叔元則坦言，演藝工作讓他難以來場「說走就走」的旅行，但他期待道：「或許未來等年紀大了，就能享受輕鬆、無壓力的旅程。」

相比之下，黃新皓更偏愛隨心出發的旅行方式。然而，他也回憶起一次因準備不足而在紐約誤闖黑人區的驚險經歷，苦笑說：「出行前還是要了解當地的文化和區域特色。」即便如此，他仍對那份不拘一格的自由感情有獨鍾。無論規劃周密還是隨性冒險，演員們都透過不同方式，在旅行中找到自己的平衡與幸福。

《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

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