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娛樂 最新消息

〈5678單親媽媽〉干擾罰球 雲豹高錦瑋育幼院長大：傷口撒鹽

夢想家啦啦隊Formosa Sexy罰球干擾高錦瑋時大唱「5678 單親媽媽、5678 不同爸爸」。（翻攝自YouTube）夢想家啦啦隊Formosa Sexy罰球干擾高錦瑋時大唱「5678 單親媽媽、5678 不同爸爸」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕上週台灣職籃球隊福爾摩沙夢想家對上台啤雲豹時，啦啦隊在球場大唱抖音歌曲〈愛你真的梅辦法〉干擾球員高錦瑋罰球，這首歌充滿對女性的貶意，加上高錦瑋自小在育幼院長大，惡劣作法無異在他傷口上灑鹽。

雲豹球員高錦瑋從小在育幼院長大。（本報資料照，記者林正堃攝）雲豹球員高錦瑋從小在育幼院長大。（本報資料照，記者林正堃攝）

夢想家啦啦隊Formosa Sexy罰球干擾很多球迷都見識過。這次她們所唱的〈愛你真的梅辦法〉在網路上就已經充滿爭議，歌詞「5678 單親媽媽、5678 不同爸爸」除了歧視女性、歧視重組家庭之外，也等於是往育幼院長大的高錦瑋傷處再捅刀。

夢想家球團知道此事後出面道歉，表示Formosa Sexy於4日對戰桃園台啤永豐雲豹賽事上，第四節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不加，深感抱歉。

福爾摩沙夢想家球團發出道歉公告。（翻攝自臉書）福爾摩沙夢想家球團發出道歉公告。（翻攝自臉書）

事實上這首抖音熱曲中的「單親媽媽、不同爸爸」不僅傷害了育幼院長大的高錦瑋，對於現實生活中的單親媽媽、重組家庭也都是一種惡意汙蔑，希望未來這種揶揄女性、詆毀單親媽媽的歌曲不要再出現。

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