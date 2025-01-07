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娛樂 最新消息

中居正廣爆性醜聞！ 「節目停播、代言遭撤」面臨天價違約金

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕SMAP前成員、日本知名主持人中居正廣上個月爆出性醜聞，還支付9000萬日圓當作和解費，引發關注。沒想到風波持續延燒，共有5個節目、2個代言受到影響，恐面臨至少10億日圓（約2億元新台幣）違約金。

中居正廣。（翻攝自X）中居正廣。（翻攝自X）

綜合日媒報導，中居正廣在離開SMAP之後，徹底轉型為主持人，且做得風生水起，形象不錯，且邀約穩定，手上節目不少。此次受到醜聞影響，原本將在10日播出的TBS《中居大師說 新春特別篇》改播電影《花束般的戀愛》，朝日電視台11日播出的《中居正廣的News大會》也改播別的節目。

至於《松本to中居》（現改為《誰to中居》）去年宣布新任主持人將由岡田准一與中居正廣一起主持，原本預計在1月12日播出，不過富士電視台的節目表上寫著「調整中」，似乎也受到此次醜聞的影響。此外，由中居正廣、東野幸治及Hiromoi主持的《THE MC3》，預計在1月13日播出也暫停，「SoftBank」、「Timee」兩家企業也被發現撤下中居正廣的廣告。

然而，日本電視台原本將在今晚「逆風」播出《世界上讓人吃驚的新聞4小時特別節目》，但稍早宣布會剪掉中居的畫面，「本人也提出同樣的要求」。

一名廣告公司法務表示，中居的醜聞恐讓消費者留下負面印象，使企業難以讓他繼續代言商品。此外，他現在代言的軟銀提供諸多服務與商品，若要從全國回收中居的廣告看板、店頭招牌等宣傳物品，勢必會產生高額費用。「初步估計光是軟銀，中居的違約金就可能達到最高10億日圓的天價」。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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