晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

破蛋第1人！周杰倫在大巨蛋留下「3神物」 畫面曝光網嗨翻

台北大巨蛋粉專曬出「周董」周杰倫留在大巨蛋內的簽名球衣、簽名板與簽名球。（擷取自台北大巨蛋粉專）台北大巨蛋粉專曬出「周董」周杰倫留在大巨蛋內的簽名球衣、簽名板與簽名球。（擷取自台北大巨蛋粉專）

首次上稿 12-11 23:50
更新時間 12-12 06:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕天王周杰倫上週在台北大巨蛋連開4場演唱會，成為演唱會破蛋第一人。台北大巨蛋昨（11）日公布周董留在大巨蛋的3件簽名物品，引起網友熱議。

台北大巨蛋臉書粉專昨晚貼文說，周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會圓滿落幕，感謝周董帶給大家滿滿的感動，4天湧入15萬名歌迷朋友，也讓大巨蛋營運首年進場人數突破140萬。

粉專貼出3件周杰倫的簽名小物，包含一件大巨蛋訂製的「JAY CHOU」球衣，周董在18號的背號上簽下大名，背號18號代表的應是周董生日的1月18日；另有一面畫有「破殼蛋」的簽名板，象徵周董是破蛋第一人；最後則是一顆簽名棒球。

大巨蛋粉專寫道，這些物品將永遠留存在台北大巨蛋，寫下歷史性的一頁，「那一夜的三天三夜不過癮嗎？一起期待『下一棒』」！」

貼文一出引發網友熱烈討論，「可惡！想要那顆杰倫簽名球，具有意義」、「謝謝大巨蛋給我們這個機會」、「哎喲不錯哦！」、「這是要抽獎了嗎」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中