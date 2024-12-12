破蛋第1人！周杰倫在大巨蛋留下「3神物」 畫面曝光網嗨翻

台北大巨蛋粉專曬出「周董」周杰倫留在大巨蛋內的簽名球衣、簽名板與簽名球。（擷取自台北大巨蛋粉專）

首次上稿 12-11 23:50

更新時間 12-12 06:55

〔記者甘孟霖／台北報導〕天王周杰倫上週在台北大巨蛋連開4場演唱會，成為演唱會破蛋第一人。台北大巨蛋昨（11）日公布周董留在大巨蛋的3件簽名物品，引起網友熱議。

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台北大巨蛋臉書粉專昨晚貼文說，周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會圓滿落幕，感謝周董帶給大家滿滿的感動，4天湧入15萬名歌迷朋友，也讓大巨蛋營運首年進場人數突破140萬。

粉專貼出3件周杰倫的簽名小物，包含一件大巨蛋訂製的「JAY CHOU」球衣，周董在18號的背號上簽下大名，背號18號代表的應是周董生日的1月18日；另有一面畫有「破殼蛋」的簽名板，象徵周董是破蛋第一人；最後則是一顆簽名棒球。

大巨蛋粉專寫道，這些物品將永遠留存在台北大巨蛋，寫下歷史性的一頁，「那一夜的三天三夜不過癮嗎？一起期待『下一棒』」！」

貼文一出引發網友熱烈討論，「可惡！想要那顆杰倫簽名球，具有意義」、「謝謝大巨蛋給我們這個機會」、「哎喲不錯哦！」、「這是要抽獎了嗎」。

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