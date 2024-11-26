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娛樂 最新消息

泰女團「中國娃娃」將來台陪守歲 最想吃台灣甜不辣

〔記者侯家瑜／台北報導〕文化總會春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》打造跨界共演之限定舞台，連續2年廣受好評，今年更將與連續承辦九年金鐘獎的三立電視聯手。今（26）日公布明年節目主持人，為已抱下3座金鐘獎的「Sandy」吳姍儒，並搶先透露今年成軍25周年的泰國女子團體中國娃娃將首度在除夕節目上合體演出，帶來一連串的回憶殺。

文總秘書長李厚慶表示，《WE ARE 我們的除夕夜》邁入第三屆，打破過往歌唱節目型態，透過跨界共演呈現台灣的多元文化，打造屬於台灣人的除夕節目，《2025 WE ARE 我們的除夕夜》也將延長播出至5小時，「節目規劃11大主題、超過40組演出團隊及超過5百位青年學子參演，呈現出台灣的多元音樂風格，也期望透過不同世代的卡司與曲目，讓各年齡層觀眾都能從中找到共鳴。」

《WE ARE 我們的除夕夜》主持人吳姍儒。（文總提供）《WE ARE 我們的除夕夜》主持人吳姍儒。（文總提供）

吳姍儒再次擔綱主持人，連續2年陪伴數百萬名觀眾歡度農曆新年，觀眾也見證她從人妻升晉升二寶媽，迎來「初一」與「蒔五」一對兒女。明年也將是Sandy第3度接下主持棒，今年9月才產下愛女的她，受訪時透露2025年春節期間最想做的事，「家裡面多了1位新成員，希望大家都穿著喜氣洋洋的，拍一張全家福。」

文總希望打造9歲到99歲都有共鳴的春節特別節目，除了邀請人氣新生代歌手及歌廳秀之外，本次特別邀請當年在泰國出道、台灣走紅，且今年成軍滿25周年的泰國女子團體中國娃娃獨家參演，勢必勾起七、八年級生的童年回憶，並藉此機會翻轉大家對他們當年的可愛印象。

《WE ARE 我們的除夕夜》嘉賓中國娃娃。（文總提供）《WE ARE 我們的除夕夜》嘉賓中國娃娃。（文總提供）

中國娃娃受訪表示，能受邀參演非常開心與期待，兩人已有10多年沒有在台灣合體演出，這也算是她們出道以來，首度登上台灣除夕節目。貝兒（李曉燕）興奮地說，此趟來台想要去逛夜市，非常想念台灣的甜不辣及小吃；娃娃（陳冠樺）也補充，上次來台拍攝MV時間很趕，沒能來得及帶貝兒去吃傳統小吃米粉湯、胡椒餅，希望這次一定要吃到。

文總今日也公布《2025 WE ARE 我們的除夕夜》節目主視覺，再度邀請屢獲紐約ADC、iF設計獎、金點設計獎、亞洲最具影響力設計獎等國際大獎肯定的設計師何庭安操刀，為即將到來的蛇年注入品牌活力，採用富含年節氣氛的桃符類淡紅色，讓醒目的主視覺標誌更加顯眼，並使用粗厚斗大的字體，帶出滿滿活力。

《WE ARE 我們的除夕夜》設計師何庭安。（文總提供）《WE ARE 我們的除夕夜》設計師何庭安。（文總提供）

此外，設計師何庭安也將「WE ARE」字樣延伸出蛇年吉祥物角色設計，猶如春聯、彩帶效果般環繞在畫面四周，並透過對比色的組合，更凸顯喜氣、熱鬧、歡樂的氛圍，歡迎來自不同文化背景的人們，一同加入「我們」的節日。

《WE ARE 我們的除夕夜》主視覺。（文總提供）《WE ARE 我們的除夕夜》主視覺。（文總提供）

文總表示，《WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Vedio、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，陪伴觀眾回顧2024年的感動時刻，同時展望全新的一年。

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