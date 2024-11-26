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娛樂 最新消息

潘傑楷曾要當《KANO》男主角？ 妻曝真相：一直是曹佑寧

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊在世界12強棒球賽奪下歷史性冠軍，掀起全台棒球熱潮。而棒球國片《KANO》2014年上映，票房突破新臺幣3.4億，更捧紅男主角曹佑寧，體育主播徐展元日前在臉書爆料，原本電影《KANO》的男主角設定為潘傑楷，但由於拍攝需要休學1年，他最終選擇放棄；不過，潘傑楷的妻子今（26）日發文澄清，強調「曹佑寧一直都是《KANO》男主角」，潘傑楷只是有去上過劇組培訓而已，希望外界不要被誤導。

曹佑寧（左）、潘傑楷。（資料照）曹佑寧（左）、潘傑楷。（資料照）

體育主播徐展元日前就在臉書爆料，「潘傑楷18歲曾被徵詢演電影《KANO》男主角！但要休學一年，他說想打棒球，所以放棄了，只客串演出南一中隊投手。」

對此，潘傑楷的妻子今天在社群平台Threads發文，還原事件的來龍去脈。她強調，從始至終曹佑寧都是《KANO》的男主角，潘傑楷當時雖有進劇組上課培訓，但未設定角色，後因拍攝需要休學而放棄參與，「不是潘傑楷放棄後才改由曹佑寧接演。」

潘傑楷的妻子希望，大家不要誤會真相，並跟曹佑寧道歉，「希望大家不要再被新聞誤導，這邊也對曹佑寧道歉，對不起，這幾天的新聞對你的影響跟傷害，並非我們的本意，潘一直很認真在球場上努力，希望大家看到的是他在球場的態度跟執著，而不是什麼Kano男主角」。

潘傑楷老婆發文澄清，曹佑寧一直都是電影男主角，他們沒有要蹭曹佑寧熱度。（翻攝自Threads）潘傑楷老婆發文澄清，曹佑寧一直都是電影男主角，他們沒有要蹭曹佑寧熱度。（翻攝自Threads）

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