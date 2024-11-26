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娛樂 最新消息

嚴藝文發豪語 《影后》拍續集《胖姐前傳》 鍾欣凌回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌近日演出夯劇《影后》的經紀人胖姐，角色大受歡迎，編導嚴藝文甚至發豪語要拍《胖姐前傳》，鍾欣凌今彩排李國修舞台劇《莎姆雷特》時受訪，聽了直呼「她開玩笑」，曾國城聽了回：「要拍前傳才有錢賺。」台灣人熱愛的諧音哏讓現場哈哈大笑。

鍾欣凌。（資料照；記者陳奕全攝）鍾欣凌。（資料照；記者陳奕全攝）

鍾欣凌很感謝嚴藝文，「她曾經是演員，現在當導演，讓每個演員都有高光時刻！」她殺青後還被多加了一場戲，是和林廷憶封街拍攝的戲，她興奮表示自己從沒有封街拍戲過，「我還在十字路口拍照留念。」

她也提到「胖姐」這角色是個「我不負人，可以往前走」，卑微得很像媽媽，「像是我的小孩子常常臉臭到爆炸，我還是很卑微問她們早餐要吃什麼。」

接著問她若可以選擇演出《影后》的角色要演誰，她立刻大喊：「當然要選楊謹華，跟詹懷雲談戀愛太爽，他很帥，帥慘了！」只是話鋒一轉，她立刻宣傳舞台劇，表示自己在《莎姆雷特》中和陳大天談戀愛，「他跟詹懷雲最像的就是身高和性別，但我和楊謹華差太多。」

鍾欣凌還說陳大天女友劉樸又高又瘦，和陳大天很匹配，陳大天立刻嘴甜說：「欣凌姐在我身邊小鳥依人。」一旁曾國城聽到，老直男式地吐槽說：「她是大鵰吧！」但陳大天沒有聽到，抱著感恩的心提到之前演出舞台劇，鍾欣凌給他的筆記是「好好享受台上」，讓他覺得很受用。

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