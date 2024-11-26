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12強》記者問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」被罵爆 黃揚明：台媒被瞧不起很久了

台灣隊投手林昱珉在12強冠軍戰對日本表現出色。（記者陳志曲攝）台灣隊投手林昱珉在12強冠軍戰對日本表現出色。（記者陳志曲攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊王牌投手林昱珉在12強賽帶領球隊奪冠後成為焦點，昨（25）日凱旋歸國，孰料一名中天記者白目詢問林昱珉：「日本有賣檳榔嗎？」，讓他當場變臉走人，該記者與中天電視在事後於社群發文道歉。對此，資深媒體人黃揚明發文呼籲「台灣媒體已經被民眾瞧不起很久了，尊重體育專業是基本功」。

相關新聞：12強》林昱珉被問「日本有賣檳榔？」秒變臉 記者道歉了

黃揚明發文分享對此事的看法，他以美國職棒新聞網記者莫羅西（Jon Morosi）的訪問舉例，當記者提問：「這座冠軍會如何改變台灣棒球？」林昱珉用流利英文回答：「現在每位台灣的年輕球員和老將都知道，我們也可以成為冠軍。我們不是普通的小國家，小國家也能成為世界冠軍。」

台灣代表隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍。（記者陳志曲攝）台灣代表隊奪下2024年世界12強棒球賽冠軍。（記者陳志曲攝）

黃揚明想表達的事，明明可以問林昱珉很簡單的問題：「回到台灣現在最想做什麼？」、「經過這次賽事，明年有沒有信心登上大聯盟？」等等，卻問出如此不禮貌又不專業的問題，「會問出買檳榔這種無聊甚至低級的問題，我只能說，真的非常傻眼，你跟林昱珉熟到可以這樣開玩笑嗎？」

相關新聞：12強》記者笑問林昱珉「日本有賣檳榔？」遭炎上 中天道歉了！

黃揚明直言「台灣媒體已經被民眾瞧不起很久了」，認為記者的本質就是要問問題，但如何問出好問題，必須要對受訪者的專業領域做功課，也坦言該名記者他認識，且認為他的道歉當然不夠「體育記者的基本功，是尊重運動員與其專業」

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