12強》 愛爾達「台日冠軍賽連播365天」 3分鐘決策過程曝光：粗暴有力

台灣隊拿下勝利，球員衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強冠軍賽，中華隊以4：0完封日本，轉播賽事的「愛爾達體育台」25日宣布，即日起台日冠軍戰將連播365天，每天都會重播一次，貼文引起近10萬人關注，網友全讚翻。如今電視台內部對話流出，只見短短5句話便做出此決策，讓知名足球賽評石明謹笑呼，「粗暴有力」。

愛爾達體育台25日凌晨零時於臉書發文公告，「賀！本台宣布冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播一次」。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言「謝謝愛爾達」、「整年的能量靠愛爾達補充了」、「已收看，小孩已失明」、「重播率要超越《唐伯虎點秋香》了嗎？」

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愛爾達於臉書宣布「台日冠軍戰將連播365天」。（翻攝自臉書）

對此，石明謹今（26日）在曬出電視台內部對話，只見其中一人在群組詢問「我們版權到何時？2025嗎」，得知長達1年後，便火速決定「好喔！那就重播365天」，前後不到3分鐘、短短5句話就做出重大決議。這讓他直呼，「決策過程就是粗暴有力」。

石明謹曬出電視台內部決策紀錄。（翻攝自臉書）

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