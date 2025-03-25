金秀賢不來了！取消高雄櫻花季 「免費入場」賠償辦法曝光

原定金秀賢將來台出席櫻花季活動，今宣布因行程調整取消來台。（翻攝自臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕韓星金秀賢今天宣布因為行程調整，本周日無法來台灣出席櫻花季活動，就連當天的金秀賢粉絲專屬見面會活動也取消，主辦單位也公布退票辦法。

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金秀賢與已故女星金賽綸的交往風波持續延燒，他的代言狂掉，現在就連本週日在台灣的公開活動也確定取消。主辦單位表示：「演出嘉賓金秀賢由於行程調整無法出席，為確保購票觀眾權益，活動當日（2025年3月30日）將採取“全額退款，持原票券免費入場”。」

活動調整及退款辦法公告。（翻攝自ibon官網）

為了彌補購票粉絲，原購買3月30日票券之觀眾，仍可於當日持票入場觀賞當日表演，主辦單位將於2025年3月31日上午10:00起開始辦理退款，購買2025年3月30日票券之觀眾可依退款程序辦理票券全額退款。

另外，金秀賢的粉絲專屬見面會活動也有異動，此活動本來是以OPENPOINT的點數報名及抽獎，現在也宣布將全數退點給予參與活動之會員。

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