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娛樂 最新消息

別羨慕陳傑憲找老婆！ 她揭「現實」 網一看笑翻：沒比較就沒傷害

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界棒球12強賽落幕，台灣隊4：0完封日本隊，隊長陳傑憲更是拿下MVP，賽後拿著獎牌急尋老婆綺綺畫面被網友瘋傳，大批球迷狂讚深情，寵妻愛家形象晉升「國民老公」。對此，主播蕭彤雯幽默揭示現實，並開玩笑說，「各位老婆們也不用太羨慕，我們的老公也會一直找我們啊！」

陳傑憲、綺綺時常在社群放閃。（翻攝IG）陳傑憲、綺綺時常在社群放閃。（翻攝IG）

「台灣隊長」陳傑憲24日在頒獎典禮結束後，迫不及待想要將獎項獻給老婆，於是戴著金牌，手捧MVP獎座激動大喊，「我老婆勒，我老婆在哪裡」滿場找老婆的可愛影片讓不少網友再度被他圈粉。

對此，蕭彤雯25日於臉書開玩笑表示，「各位老婆們也不用太羨慕啦～我們的老公也會一直找我們啊！然後問：晚餐吃什麼?」她也在留言區感嘆，「我老公每次喊我，問我連瓜都知道的東西在哪裡時，我翻完白眼後還是會這麼想：『他真的好需要我喔』」。

貼文曝光後，立刻掀起討論，網友紛紛留言「沒比較就沒傷害」、「這幾天台灣的老公們皮要繃緊一點了」、「我老公找我 一定是有事情要我處理 （白眼）」。

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