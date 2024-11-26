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12強》暖爸陳傑憲被讚爆 王必勝躺著也中槍

網路瘋傳陳傑憲抱著兒子暖爸模樣。（翻攝自高毓璘臉書）網路瘋傳陳傑憲抱著兒子暖爸模樣。（翻攝自高毓璘臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界棒球12強賽落幕，台灣隊4：0完封日本隊，隊長陳傑憲拿下MVP，賽後拎獎牌急尋老婆綺綺畫面被網友瘋傳，更在慶功宴上抱著兒子，「暖爸」、「好丈夫」被大批球迷狂讚，卻讓衛福部前次長、中華開發資本公司副總王必勝躺著也中槍。

相關新聞：12強》陳傑憲暖爆！ 女主播發聲：再忙、你有世界冠軍忙？

律師林智群今（26）日上午在臉書發文曬出球員郭俊麟IG曝光陳傑憲抱兒照片並說，就算是當天打了全壘打，拿到冠軍，獲得MVP，在外面多了不起，回家還是要帶小孩洗碗倒垃圾，「這就是人生。」

林智群嗆回網友留言：「人家是搶了你女朋友嗎？不然干你什麼事情？」（翻攝自林智群臉書）林智群嗆回網友留言：「人家是搶了你女朋友嗎？不然干你什麼事情？」（翻攝自林智群臉書）

相關新聞：12強》陳傑憲邊哭邊找老婆 女律師也瘋狂！

不料林智群發文後，有網友在底下留言：「王必勝還要顧兩邊，更累。」引來林智群回應：「人家是搶了你女朋友嗎？不然干你什麼事情？你如果這麼在意私德的事情，怎麼會支持外遇前科犯孫文蔣介石當總理總裁的政黨？萬安是外遇產品，你還不是支持得不得了？」

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