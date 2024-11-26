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12強》陳傑憲成功背後 致敬堅忍不拔女主人

陳傑憲長相帥氣，更是愛妻好男人。（翻攝自陳傑憲IG）陳傑憲長相帥氣，更是愛妻好男人。（翻攝自陳傑憲IG）

〔記者林南谷／台北報導〕贏得世界12強棒球賽冠軍的台灣隊英雄，25日晚間自日本返國，機場擠滿接機球迷為他們喝采，擊出3分全壘打並獲MVP殊榮「台灣隊長」陳傑憲，領獎受訪時曾說要把MVP獻給老婆綺綺，更讓大批球迷陷入瘋狂。

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藝人楊皓如昨晚發文特別點出「傑憲找老婆」、「傑憲哄兒」這種逼死每家老公的舉動，網路上人妻們已哀鴻遍野，「這個社會男人會因為只是多做一點就被讚美，女人則是少做了一點就被嫌棄」，但她最佩服綺綺！

12強棒球世界冠軍台灣隊昨晚歸國，大批球迷接機。（記者陳逸寬攝）12強棒球世界冠軍台灣隊昨晚歸國，大批球迷接機。（記者陳逸寬攝）

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楊皓如說，天知道當運動員的另一半有多困難：「數不清偽單親的日子，眼看著老公耗損青春體力照顧他受傷的時刻，陪著他默默無名收入不豐的生活，承受著不被看好酸言酸語的懷疑，有時候還要被搬上檯面品頭論足⋯⋯還有更多是即使老公在家裡客廳、在公園、在等烤香腸、在夫妻談心的時間，依然不斷地在旁邊拉筋、半蹲、投球接球的練習動作。」

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最後楊皓如嘆說，她光想到都覺得煩躁，「陳傑憲有多成功多迷人，他老婆綺綺就有多獨立多懂事，致敬每個偉大的男人背後，那位心理素質強大、堅忍不拔的女主人。」

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