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娛樂 最新消息

太傲嬌！金曲歌后艾怡良攜手「板橋小阿妹」回母校 預告12月有喜事

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后艾怡良近日和兩度獲得金鐘獎綜藝節目主持人獎的「Lulu」黃路梓茵一起回母校國立臺灣藝術大學（簡稱臺藝大）參加「大觀國際表演藝術節」《浮岸月光》獻唱，兩人合唱張惠妹的歌曲《傲嬌》，Lulu則自封「板橋小阿妹」，逗樂台下觀眾。

艾怡良（右）和Lulu開心回母校表演。（國立臺灣藝術大學提供）艾怡良（右）和Lulu開心回母校表演。（國立臺灣藝術大學提供）

艾怡良最近工作很忙，但還是很開心可以回母校表演，和學弟妹分享心得，給予勉勵，近期她正錄製完個人全新專輯，並進行後製中，預計在12月推出，對歌迷來說絕對是好消息，另外她也同時正在進行影集拍攝，忙得不亦樂乎。

Lulu（左）和艾怡良台上互動逗趣。（國立臺灣藝術大學提供）Lulu（左）和艾怡良台上互動逗趣。（國立臺灣藝術大學提供）

在知名音樂人李欣芸的邀請下，艾怡良和Lulu都回到臺藝大母校表演，也受到學弟妹熱情歡迎，艾怡良獻唱《Forever Young》等歌曲，Lulu則表演《不算是完美》作為安可曲，兩位「鍍金」過的學姐在台上幽默互動，讓現場笑聲、掌聲不斷。

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