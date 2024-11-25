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娛樂 日韓

辰己涼介哈佛學霸妻社群曬輸球片：「改當投手了嗎？」

日職東北樂天金鷲外野手辰己涼介。（本報資料照，林正堃攝）日職東北樂天金鷲外野手辰己涼介。（本報資料照，林正堃攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台灣隊昨（24）日在東京巨蛋以4：0成績擊敗強敵日本取得12強賽冠軍，日職東北樂天金鷲外野手辰己涼介今年入選日本武士隊，賽前他發下豪語表示輸給台灣隊就要「改練投手」。昨天輸球後就連辰己涼介的太太都問他：「寶貝，你要改當投手了嗎？」

辰己涼介（右）與哈佛學霸老婆Serena。（翻攝自IG）辰己涼介（右）與哈佛學霸老婆Serena。（翻攝自IG）

辰己涼介的太太Serena是哈佛畢業的學霸，昨天輸球後，Serena問他輸球是否改當投手，還把對話做成限時動態放上社群，讓人忍俊不住。昨日賽前辰己涼介還是很自信表示：「我來自未來，我們已經奪冠了，不管先得分還是被逆轉，我們都會贏，所以放輕鬆比賽，恭喜優勝」沒想到話說完就打臉，不但輸球，還被台灣隊完封。

辰己涼介比讚回應老婆，表示自己要練投手。（翻攝自IG）辰己涼介比讚回應老婆，表示自己要練投手。（翻攝自IG）

深夜返家的辰己涼介，老婆Serena在社群限時動態對他說：「寶貝，你要改當投手了嗎？」辰己涼介點頭比讚回應：「對」。Serena驚呆「哇！我怎麼都不知道這件事」。夫妻對話生動又逗趣。

辰己涼介的妻子Serena擁有哈佛商學院學歷，也在YouTube經營頻道，擁有超過2萬名粉絲追蹤。網友對辰己涼介的學霸老婆很好奇，頻頻讚賞Serena英文發音很標準，在老公輸球這天意外圈粉無數。

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