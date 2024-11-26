12強》台灣奪冠大遊行！ 啦啦隊女神「18人名單」曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊在世界12強棒球賽決賽中，以4比0完封地主日本奪下冠軍，贏得歷史性一勝，如今球員們皆已平安歸國，預計在今（26日）下午3時20分出席「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，總統府前廣場勢必將湧入眾多棒球迷朝聖，而球場上的另一焦點「啦啦隊女孩」也將出席一起同歡。

18位啦啦隊女孩將出席「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行。（示意圖，資料照）

據《三立新聞網》報導，此次出席的啦啦隊共有18人，其中12人會跟著車隊遊行，包括樂天桃猿陳伊、孟潔，中信兄弟妮可、曼容；統一獅的賴賴、包子；味全龍的小映、璦昀；富邦悍將的安娜、奶昔，以及台鋼雄鷹的林浠、妡0。另外6位則是在應援站，分別是卉妮、凱蒂、詩詩、賴可、栗子和一粒。至於詳細名單資訊，還有待官方公布為主。

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「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行於今日下午3時20分舉行，自凱達格蘭大道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，預計下午3時50分抵達總統府，由總統與副總統迎接代表團，代表全體國人感謝他們讓世界看見台灣。

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