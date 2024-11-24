12強》盼台灣奪冠！陳致遠遭「祭品文」詛咒 網譙爆：勿霸凌

陳致遠。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前職棒選手陳致遠與妻子林秀琴投入6位數資金，今年7月在永和經營港式餐廳，不過他因為過往「打假球」的黑歷史被網友炎上，甚至引發部分鄉親呼籲抵制餐廳的行動。不料，他因為今（24）晚的12強棒球「台日冠軍戰」再度被波及，被一名網友的「祭品文」提及，要將他獻祭求台灣隊打敗日本；該網友立刻遭到眾人圍剿，痛斥他的行為。

該名網友於Threads上發布「祭品文」表示，「老天爺，我願意用陳致遠這輩子剩下的所有陽壽，和他下輩子的陽壽，換來2024世界12強棒球錦標賽，台灣（奪下）冠軍！上吧陳致遠，你要為台灣棒球贖罪只能靠這次了。」

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然而，該文章曝光後，立刻引起爭議，許多網友認為此言相當不妥，紛紛留言痛轟，「犯錯是一回事，生命是一回事。他必須為他犯的錯負責，但他的生命不是你可以決定願不願意來換」、「請不要網路霸凌，躲在網路上打這種文章」，並表示台灣隊奪冠與否是實力換來的，不需要用任何人的陽壽來換，而台灣隊也會靠自己的本事讓世界看見他們有多棒。

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