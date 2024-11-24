晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12強》盼台灣奪冠！陳致遠遭「祭品文」詛咒 網譙爆：勿霸凌

陳致遠。（資料照）陳致遠。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前職棒選手陳致遠與妻子林秀琴投入6位數資金，今年7月在永和經營港式餐廳，不過他因為過往「打假球」的黑歷史被網友炎上，甚至引發部分鄉親呼籲抵制餐廳的行動。不料，他因為今（24）晚的12強棒球「台日冠軍戰」再度被波及，被一名網友的「祭品文」提及，要將他獻祭求台灣隊打敗日本；該網友立刻遭到眾人圍剿，痛斥他的行為。

該名網友於Threads上發布「祭品文」表示，「老天爺，我願意用陳致遠這輩子剩下的所有陽壽，和他下輩子的陽壽，換來2024世界12強棒球錦標賽，台灣（奪下）冠軍！上吧陳致遠，你要為台灣棒球贖罪只能靠這次了。」

然而，該文章曝光後，立刻引起爭議，許多網友認為此言相當不妥，紛紛留言痛轟，「犯錯是一回事，生命是一回事。他必須為他犯的錯負責，但他的生命不是你可以決定願不願意來換」、「請不要網路霸凌，躲在網路上打這種文章」，並表示台灣隊奪冠與否是實力換來的，不需要用任何人的陽壽來換，而台灣隊也會靠自己的本事讓世界看見他們有多棒。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中