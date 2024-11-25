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12強》陳傑憲捧MVP獎牌場邊急尋「我老婆勒？」 深情一幕網瘋傳

陳傑憲（中）頒獎典禮結束後滿場找老婆綺綺（左）。（翻攝自IG）陳傑憲（中）頒獎典禮結束後滿場找老婆綺綺（左）。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界棒球12強賽落幕，台灣隊以4：0完封日本隊，「台灣隊長」陳傑憲更是拿下MVP，而他在賽後拿著獎牌急尋老婆綺綺（Hailey）的畫面也被網友瘋傳，引起不少人大讚他超深情。

陳傑憲在頒獎典禮結束後，迫不及待要把獎項獻給綺綺，於是戴著金牌、手捧MVP獎牌滿場喊「我老婆勒，我老婆在哪裡，我老婆！」可愛又深情的舉動再度讓不少網友被他圈粉，該片段也在網上瘋傳，「瞬間讓一堆女生心動，結婚率上升」、「不能這麼浪漫吧」、「滿場找老婆有夠可愛啦」，就連啦啦隊女神林襄也都留言讚「台灣好男人標準拉高了」。

陳傑憲發文感謝老婆綺綺。（翻攝自IG）陳傑憲發文感謝老婆綺綺。（翻攝自IG）

陳傑憲除了成為本屆MVP外，還獲得最佳陣容外野手、最佳防守球員和打擊王4個獎項。事後順利找到老婆的陳傑憲，也在IG上發文感謝老婆，「雖然禮物送的有點晚，世界冠軍、世界MVP送給妳30歲大禮，我愛妳，也謝謝妳一直以來的陪伴」。

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