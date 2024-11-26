（專訪）游學修「6年0電影邀約」求救台灣！鍾雪瑩認證變成熟：全香港都感受到了

鍾雪瑩（左）、游學修合作電影《看我今天怎麼說》，雙雙入圍金馬。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港電影《看我今天怎麼說》助攻鍾雪瑩成為金馬新科影后，男主角游學修雖與影帝擦身而過，但被評審大讚未來可期，不少台灣媒體也給予電影及他們的表現極高評價。兩人一同接受專訪，發話希望能到台灣開疆闢土、尋找新的可能，游學修更搞笑喊話：「台灣導演快來救我們！」

游學修（左）、鍾雪瑩合作《看我今天怎麼說》，在片中不說話就能擦出火花。（金馬執委會提供）

鍾雪瑩、游學修這麼說不是沒道理，現年29歲的鍾雪瑩在去年就以《填詞L》獲得金馬影后提名，外界預期她的作品邀約會如雪片般飛來，但鍾雪瑩搖搖頭，表示連演出機會都比較少，怎會有挑劇本的餘地。

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而游學修今年34歲，回憶起上一部電影已經是2018年，「真的沒有戲找你，不是一年、兩年，而且還是在演員最黃金的時間沒有戲演，會懷疑自己是不是做得不好，或者還有什麼地方做得更好。」

鍾雪瑩去年入圍金馬影后，演藝之路卻沒有想像中順遂。（記者胡舜翔攝）

儘管沒有戲拍，但游學修仍不放棄表演工作，近5年演了5部舞台劇，在劇場演出中累積非常重要的經驗，他也將觸角伸到了YouTube，創辦了頻道「試當真」，今年還入圍了走鐘獎。他笑說YouTube不但比較賺錢，還能收穫名氣，但身為演員的他更想的是「演出機會」。

游學修本業首名演員，但他在YouTube上的表現也很受喜愛。（記者胡舜翔攝）

談到對香港電影圈的看法，游學修稱想說真話：「香港電影還不需要我們這一代去當主角，他需要的是偶像，需要的是配角。」鍾雪瑩一聽這番話，拍手笑說：「游學修（本性）要出來啦！」

游學修強調，偶像一定會有他的價值在，偶像也有很多他做不到的事情，而他與鍾雪瑩這一代30歲上下的演員，需要透過更多作品、時間去證明能夠扛起票房，不可能一下子就變成可以賺幾千萬票房的男主角。不過游學修發現這種狀況已逐漸在改變，像是電影《焚城》的宣傳大多集中在年輕演員，讓他有感而發「他們正在改變了」。

電影《看我今天怎麼說》是游學修暌違10年再度與黃修平導演合作的作品，他在片中飾演的子信耳朵雖聾，但為了成為一名潛水教練，當洗車工努力賺錢，只為追求夢想。

游學修在《看我今天怎麼說》飾演一心想成為潛水教練的子信，手語表演大受好評。（金馬執委會提供）



子信從小到大堅持自己的信念，不怕與主流價值抗衡，游學修表示他與子信有些相似，為了想繼續演戲，不但開設了YouTube頻道繼續創作，還努力用各種方法去做想做的事。他坦言以前會想去爭取很多事情、對抗不公平，現在長大了，心態改變了不少，「（以前會覺得）有些事情別人習慣了，但不代表那個事情沒有問題，你經常為了這件事去講一些話、做一些事情，別人會覺得你是不是有病。」

游學修（右）自認這些年改變許多，鍾雪瑩虧他「香港人都感受到了」。（記者胡舜翔攝）

過去游學修也因為一些風波而登上媒體版面，如今的他認為自己已進入了新階段，謹言慎行之外，就是專注於該做的。被問到是否感受到游學修相較於以往的年少輕狂，現在更加「收」？鍾雪瑩笑說：「全香港都感受得到！我跟他不是很常見面，但他以前被火燒到時會有很大的反應，現在就會輕輕放下。」

近年不少香港演員來台發展，像是劉俊謙、蔡思韵、柯煒林及袁澧林等等，都在台灣逐漸打開知名度，鍾雪瑩、游學修認為台灣確實是個新的出路，游學修雖喊話台灣導演快找他演戲，但又謙虛地說：「他們（劉、袁）長得比較漂亮，這是很重要的原因。」鍾雪瑩立刻糾正他：「不是比較漂亮，是很漂亮！」

鍾雪瑩（左）、游學修受訪時相當歡樂，看得出好感情。（記者胡舜翔攝）

鍾雪瑩下個月就滿30歲，她表示自己沒有30歲的焦慮心情，提到71歲的區嘉雯在《焚城》中有精彩表現，鍾雪瑩反而期待自己年紀大一點之後，會演什麼樣的角色。此次來台參加金馬，她化身小粉絲對謝盈萱告白，「又高又帥，不說話時有威嚴，講話又很可愛！」十分崇拜對方。

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