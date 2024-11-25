陳傑憲美女老婆返台喊奇幻旅程！甜曝「MVP愛的約定」秘密

綺綺（右）分享老公陳傑憲（左）和她「MVP愛的約定」。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在贏得世界12強棒球賽冠軍後，台灣隊英雄今（25）晚返回台灣，機場擠滿接機球迷為他們喝采，而昨晚擊出3分全壘打，並獲得MVP殊榮的「台灣隊長」陳傑憲，在領獎受訪時曾說要把MVP獻給老婆，他的美女愛妻綺綺今晚也在回台前在社群限動發文，直呼：「出發回台灣，我的奇幻旅程。」

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陳傑憲老婆綺綺曾是啦啦隊女神，今天她也分享老公和她之間「MVP愛的約定」秘密，談到：「今年是我的30歲生日，我就跟他開玩笑說應該要有一份大禮吧？」

當時綺綺覺得安打王和打擊王都還有角逐的空間，於是她跟老公陳傑憲說：「那你就送我雙冠王。」儘管中間過程不盡如人意，沒想到陳傑憲一直沒有忘記和老婆的約定，難怪昨天獲得MVP時，放閃說要獻給老婆。

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綺綺感動談到：「原來你一直惦記著我的生日禮物，謝謝你送我的世界冠軍MVP，以你為榮！」而陳傑憲在球場的精采表現，助力台灣贏得冠軍，讓綺綺更感受到此趟日本行有如奇幻旅程。

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