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吳婉君走出「命案現場」 豪氣請客嗨慶中華隊奪冠

吳婉君開心買100杯飲料請《愛的榮耀》劇組。（民視提供）吳婉君開心買100杯飲料請《愛的榮耀》劇組。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君熱愛棒球，昨（24日）中華隊4比0完封日本隊奪冠後，她心情相當激動，今特別到民視請八點檔《愛的榮耀》劇組喝飲料，一同慶祝台灣隊的勝利。

吳婉君談到，「昨天一大早六點的通告，一直拍到下午五點收工，我回到家後第一件事就是打開電視，為台灣隊加油。看到最後一刻奪勝，真的太感動了。」為了慶祝這場勝利，她特別準備了去年味全龍總冠軍的彩帶，沒想到在歡慶的過程中，彩帶卻不小心掉進了守宮的喝水盤裡，讓現場變成「血染」的趣味畫面，她還自嘲家裡成了「命案現場」。

吳婉君開心買100杯飲料請《愛的榮耀》劇組。（民視提供）吳婉君開心買100杯飲料請《愛的榮耀》劇組。（民視提供）

吳婉君笑說：「雖然有點小意外，但這也象徵著我們台灣的球員，為了這場勝利付出了多少努力。」她呼籲大家：「除了在電視機前為球隊加油，也應該要實際行動，多多到球場為選手們加油，給他們最大的支持！」甚至不只球員還有藝文活動，買票進劇場進戲院，都是很好的支持。

《愛的榮耀》劇組也一同分享了看球的喜悅，演員大家也在休息室迎接勝利，透過這次的賽事，看到了台灣人的熱情與團結，也更珍惜現在的生活。

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